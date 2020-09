“Abbiamo fatto un risultato importante. Sono convinto che sia un inizio strepitoso, non ricordo un partito che al primo test elettorale sia andato così bene”, ha dichiarato Matteo Renzi a margine delle elezioni regionali 2020. Forse però parla di votazioni diverse da quelle a cui abbiamo assistito tutti noi. Perché Italia Viva non è emersa da nessuna parte. In particolare, non in Toscana, a casa sua. Non si capisce quindi perché il leader oggi voglia fare sua una vittoria che è, principalmente, del Partito Democratico.

Elezioni regionali 2020, Matteo Renzi esulta per una vittoria che non c’è

Qualcuno, da Radio Capital, ha provato a fargli notare che, tutto sommato, in realtà Italia Viva ha raccolto dei risultati un po’ deludenti. “Dipende da quali erano le aspettative- ha controbattuto Renzi.- I sondaggi ci davano al 2-3%, ma in Toscana siamo sopra al 4%. A Firenze siamo al 6,5%-7%… Abbiamo vinto, ce la siamo un po fatti addosso perché in Toscana i sondaggi erano brutti, ma il pericolo è scampato. Italia Viva va bene, in Campania, in Val d’Aosta. In Veneto? Eh ma lì anche gli altri…”

Di fatto, i risultati di Italia Viva non sono così entusiasmanti. In particolare dove il partito si è presentato da solo, con un proprio candidato, ha raccolto pochissime preferenze. Al contrario, i consensi sono aumentati là dove ha sostenuto i candidati di centrosinistra. Daniela Sbrolloni, presentatasi proprio con il partito di Matteo Renzi in Veneto, ha raccolto solamente lo 0,6%. Il candidato in Puglia, Ivan Scalfarotto, invece, si è bloccato all’1,6% e con la lista di Italia Viva all’1,1%. Lo stesso vale per la Liguria: Aristide Massardo ha raggiunto il 2,4%, ma con l’aiuto anche di +Europa e Psi. Un sorriso però lo hanno regalato le Marche: qui Iv ha sostenuto il candidato Maurizio Mangialardi, e in questo caso la lista dell’ex presidente del Consiglio è riuscita a raccogliere il 3,2% dei consensi.

Flop totale infine in Toscana, la sua terra: Iv aveva una lista insieme a +Europa a sostegno di Eugenio Giani. Il partito di Renzi ha preso il 4,5%. Risultato migliore, infine, in Campania, sosteneva Vincenzo De Luca e ha raccolto il 7,3% dei voti.

Matteo Renzi: “Salvini voleva la rivincita del Papeete, ma non è andata”

"Voleva la rivincita del Papeete e la voleva in piazza del Duomo a Firenze, ma non è andata", ha commentato Renzi riferendosi a Matteo Salvini. Riferendosi poi al Partito Democratico, ha aggiunto: "Io non sono più del PD, ma Zingaretti è andato bene, ha vinto. Hanno vinto i governatori, ha vinto anche Giani che tutti prendevano un po sottogamba. Dicevano che non era forte su Facebook, ma è uno che sta sul territorio". Infine si è rivolto anche al presidente del Consiglio Giuseppe Conte: "Ora può pensare tranquillamente a come spendere i soldi del Recovery Fund. Con questa maggioranza andrà avanti fino al 2023".