Lunedì 3 maggio torna su Rai 3 il programma di approfondimento condotto da Sigfrido Ranucci. La puntata della scorsa settimana ha raccontato il passaggio della Lega da Bossi a Salvini, i numeri della pandemia falsati in Sicilia, la gestione veneta del Covid e i nuovi misteri legati alla gestione finanziaria del Vaticano. La puntata si può recuperare anche sul sito RaiPlay. Nella puntata del 3 maggio, le inchieste si concentreranno sulla condanna per frode fiscale a Silvio Berlusconi nel 2013 e sul business dei videogiochi. Ecco le anticipazioni della puntata del 3 maggio 2021.

Report anticipazioni 3 maggio: “Il complotto”

Il complotto è un’inchiesta realizzata da Luca Chianca con la collaborazione di Alessia Marzi. Verrà raccontata la condanna di Silvio Berlusconi per frode fiscale nel processo Mediaset avvenuta nel 2013. Nella sentenza di parlava di 7,3 milioni di euro evasi. I giudici avevano dichiarato Berlusconi responsabile e ideatore di un sistema che consentiva la disponibilità di denaro occulto attraverso persone per lui di fiducia. Il Presidente del collegio arbitrale era Antonio Esposito, che dopo la sentenza divenne bersaglio di una campagna di stampa che si è protratta fino ad oggi. Alcuni testimoni sostengono che Esposito abbia dato dei giudizi perentori su Berlusconi.

Report ha cercato questi testimoni, che in parte sono stati smentiti o indagati. Un donna è anche condannata per falsa testimonianza. Nell’estate 2020 la sentenza è tornata d’attualità perché si è diffusa la notizia secondo cui si sarebbe trattato di un’esecuzione politica per mano della giustizia. Nell’inchiesta sentiremo l’audio della conversazione tra Berlusconi e Amedeo Franco, relatore del collegio mancato due anni fa, alcuni mesi dopo la sentenza.

“Game over”

L’inchiesta realizzata da Giuliano Marrucci con la collaborazione di Eleonora Zocca racconta del settore dell’intrattenimento che, con le restrizioni imposte dalla pandemia, ha intrapreso un giro d’affari molto attivo. Il business dei videogiochi si basa su un modello innovativo, poiché all’acquisto del titolo in uscita si sostituisce un incentivo a effettuare piccole spese durante i giochi. Insomma, in alcuni casi si mettono in atto i tipici meccanismi del gioco d’azzardo. Però, nel caso dei videogame, a giocare sono ragazzi molto giovani. >> Tutte le notizie di tv