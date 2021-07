Fan preoccupatissimi per Riccardo Guarnieri. L’ex cavaliere del Trono Over dopo un periodo di latitanza dai social di oltre tre mesi ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto che ha lasciato di sasso i suoi affezionati followers. Il motivo? Un dettaglio che ha a che fare con l’aspetto esteriore. «Ma stai bene?», ha domandato qualche utente spaventato.

Avevamo lasciato Riccardo Guarnieri a fine giugno alla prese con la rottura, avvenuta in tv, con l’ex fidanzata Roberta Di Padua. Su Instagram il volto noto del dating show di Canale 5 si è fatto immortalare in una masseria a Castellana Grotte, in provincia di Bari, nella sua Puglia. Il Cavaliere è tornato a mostrarsi su Instagram dopo tante settimane di silenzio social. Non lo si vedeva dai tempi della fine del programma di Maria De Filippi. Un particolare nell’ultima foto però ha lasciato tanti perplessi: Riccardo Guarnieri ha pubblicato una foto a figura intera che al di là dell’eleganza rivela un dettaglio non da poco. Il cavaliere di “Uomini e donne” è parecchio dimagrito. Problemi di salute? È quanto si domandano i followers. Super abbronzato, con completo scuro e camicia a righe azzurre e bianche, Riccardo Guarnieri sorride compiaciuto nell’ultimo scatto su Instagram. Il 41enne tarantino pare sia in vacanza, è rilassato. Ma l’eccessiva magrezza ha preoccupato i fan: “Ma quanto è dimagrito?”, ha fatto notare qualcuno. Un utente ha scritto: «Lo preferivo molto di più prima». Nessuna risposta da parte di lui, che non ha dato spiegazioni. Saranno state le pene d’amore? La fine della relazione con Roberta Di Padua lo ha destabilizzato?

Roberta Di Padua: «Ci sono dei momenti in cui la nostalgia ha la meglio sulla voglia di andare avanti»

Tempo fa la dama del trono over a proposito della rottura con Guarnieri aveva detto: «Sono in una fase di ripresa, anche se a volte caratterizzata da alti e bassi. Ci sono dei momenti in cui la nostalgia ha la meglio sulla voglia di andare avanti. E poi ci sono attimi in cui ho la mente svagata, quindi i pensieri non vanno dove non dovrebbero e mi sento più forte. La mia carica più grande è mio figlio Alex. Mi sono sempre imposta, da quando è nato, di farmi vedere serena e sorridente ogni giorno», ha spiegato la Di Padua. Leggi anche l’articolo —> Chi è Riccardo Guarnieri: età, altezza, peso, curiosità, tutto su di lui