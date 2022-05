Covid, l’accusa di Ricciardi: «I dati sono falsati, la pandemia non è finita»

Sono 38.507 i nuovi casi di Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 39.317 di ieri e i 43.947 contagi di venerdì scorso, a conferma di un trend settimanale in lento, ma costante calo. Sono stati fatti 265.647 tamponi (ieri 268.654) con il tasso di positività che scende leggermente dal 14,6% al 14,5%. I morti sono 115 (ieri 130). Così le vittime dall’inizio della pandemia salgono a 165.091. I pazienti in terapia intensiva sono 7 in più (ieri -4), con 44 ingressi giornalieri, e sono 341 complessivamente, mentre nei reparti ordinari sono 251 in meno (ieri -254), 7.907 in tutto. A commentare l’ultimo bollettino diramato dal Ministero della Salute il professor Walter Ricciardi che si è fatto un’idea molto chiara di quanto sta accadendo.

Covid, l’accusa di Ricciardi: «I dati sono falsati e sottostimati, la pandemia non è finita»

«I dati che circolano oggi» sulla diffusione del Covid nel mondo «sono completamente falsati» perché sottostimati ma «i governi sono suggestionati da opinioni pubbliche che vogliono che la pandemia sia finita, e vi soggiacciono sostanzialmente, perpetuando gli attuali sistemi di rilevazione» che non sono adeguati. È questa l’osservazione del consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, collegato con l’Oxfam Festival di Firenze. Per il professor Ricciardi «la pandemia è ancora drammaticamente presente, e non finirà fino a quando noi non vaccineremo tutta la popolazione mondiale. È questo ciò che non si riesce a far capire a leader politici che purtroppo oggi tentennano rispetto a questa soluzione, che non ci sarà se non verrà decisa la sospensione temporanea dei brevetti». L’esperto ha poi aggiunto: «È importante preservare la proprietà intellettuale, ma non sempre: in presenza di una pandemia è necessario privilegiare la salute mondiale sospendendo temporaneamente i brevetti fino a quando la pandemia non finisce, oppure facendo licenze obbligatorie come ha detto la presidente della Commissione Ue».

Costa: “Procedere con la quarts dose per proteggere anziani e fragili”

La regione con il maggior numero di casi odierni è la Lombardia con 5.347 contagi, seguita da Campania, Veneto, Emilia Romagna e Lazio. "Dobbiamo mettere in atto iniziative per far comprendere che è importante procedere con la quarta dose del vaccino anti-Covid perchè protegge di più anziani e fragili. Nonostante siamo di fronte ad un allentamento delle misure restrittive è fondamentale che si completi il ciclo di vaccinazione". Così ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa.