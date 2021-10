Ritrovato ragazzo scomparso Casamassima. Dopo ore di ricerche e grande apprensione, il lieto fine per Vito Antonio Pinto. E’ stato rintracciato a Turi ed è in buone condizioni il 16enne di cui non si avevano notizie da mercoledì scorso. Il ragazzino è stato individuato dai carabinieri di Casamassima e Gioia del Colle in seguito alla segnalazione di un cittadino. Di seguito riportiamo l’accadimento. (Continua dopo la foto)

L’adolescente sarebbe andato via di casa dopo un litigio avvenuto in casa nella prima mattinata di mercoledì. Da allora più niente fino ad ora. Sono stati passati al setaccio dai parenti tutti i luoghi soliti di ritrovo e tutti i contatti stretti di Vito, per poi passare all’allerta delle foze dell’ordine. Il giovane si è allontanato senza cellulare e senza giubbotto. “Vito Antonio è scomparso dalle 8 a Casamassima, se lo trovate vi preghiamo di bloccarlo, se fa resistenza chiamate i carabinieri vi preghiamo di aiutarci” ha scritto la sorella sui social chiedendo aiuto a tutti. (Continua dopo la foto)

Ritrovato ragazzo scomparso Casamassima, le condizioni di Vito Antonio

A battere ogni probabile pista, mediante ricerche a tappeto in tutta la zona, sono stati in prima linea polizia, carabinieri, pompieri, protezione civile e volontari. I Vigili del fuoco hanno attivato a Casamassima anche una postazione per la ricerca delle persone scomparse da dove vengono coordinate le operazioni. Le attività di ricerca hanno coinvolto anche l’ausilio dell’unità dei cinofili, con cani addestrati nella ricerca di persone scomparse, nonché un elicottero intento a perlustrare l’area dall’alto. Nelle scorse ore sono arrivate alcune segnalazioni da Acquaviva delle Fonti, e ora le ricerche si sono concluse per il meglio.

Puglia, Vito scomparso nel nulla a 16 anni: ricerche a tappeto per ritrovarlo