Nubifragio a Roma: centro in tilt, 40 bambini bloccati in un asilo

Maltempo a Roma, ultima ora – 8 giugno 2021. Il temporale previsto per oggi si è abbattuto su Roma sotto forma di una violenta bomba d’acqua. Il centro e Roma Nord sono tra le aree più colpite. Danni maggiori in centro, dove si registrano blocchi al traffico sul lungotevere, dal Ghetto all’Ara Pacis. Preso d’assalto il centralino dei vigili del fuoco per allagamenti in tutta la città.

Maltempo a Roma ultima ora

Il temporale è iniziato alle ore 12,30 circa. La protezione civile del Lazio aveva annunciato allerta meteo per oggi e fino a questa sera. La temperatura si è abbassata e ci sono forti precipitazioni di grandine e pioggia persistente. Secondo le previsioni metereologiche la perturbazione dovrebbe persistere fino alle 18, quando sono previste graduali schiarite.

Traffico in tilt

Traffico rallentato sul Gra. L’Anas segnala code tra gli svincoli Ardeatina e Casilina in carreggiata esterna e tra Tiburtina e Tuscolana in interna. Non sono mancati gli interventi dei vigili del fuoco: numerose le chiamate di soccorso ricevute dalla Sala Operativa legate al maltempo, per scantinati allagari e strade sommerse dall’acqua. Al momento sono circa 70 le squadre impegnate a risolvere i danni del maltempo. Tra le aree più colpite quella di Roma Nord (Corso Francia, Ponte Milvio, Prati, Montemario e Nomentano). Anche Montecitorio, in centro città, è sotto il diluvio. L’acqua cade copiosamente da sopra il tetto e sta riempiendo tutta la piazza. Pericolo anche per i fulmini.

40 bambini e 6 adulti soccorsi dai Vigili

Non lontano da Ponte Milvio, 40 bambini e 6 adulti sono rimasti bloccati a causa di un allagamento all'interno di un asilo in via Castelnuovo di Porto 14. Sul posto è accorsa la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento Prati.