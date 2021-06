Il prossimo 10 giugno potremo assistere anche dall’Italia ad un’eclissi solare. La luna oscurerà parte del sole nel momento in cui saranno allineati con la terra. Il fenomeno sarà maggiormente visibile nel Nord Europa ma anche alcune regioni italiane potranno godere di questo spettacolo della natura.

Eclissi solare 10 giugno: dove e quando sarà visibile in Italia

I luoghi dove sarà possibile osservare il magnifico fenomeno sono tanti. I posti da dove sarà possibile vedere un’eclissi totale sono a nord del nostro pianeta. In particolare da Canada, Groenlandia e Russia. in questi paesi la luna si sovrapporrà completamente al sole. Questo significa che, essendo la luna più piccola, si vedrà un cerchio nero all’interno del sole.

Anche dall’Italia si potrà ammirare l’eclissi. Qui però la luna coprirà solo parzialmente il sole, di circa il 10-12%. Da dove si può vedere? Nelle regioni del Nord, ma anche al Centro. In Toscana, in Umbria (gran parte del perugino) e nelle Marche (anconetano, maceratese e pesarese).

Sarà invece invisibile dal resto dell’Italia. In ogni caso saranno messi a disposizione i filmati dell’evento in varie piattaforme di streaming.

Cos’è l’eclissi solare e a che ora sarà visibile dall’Italia

L’eclissi è un evento piuttosto raro. Perché avvenga il sole la terra e la luna devono essere perfettamente allineati. Il 10 giugno dal nord del nostro pianeta si osserverà l’eclissi totale: la luna sarà circondata da un cerchio di fuoco, ossia dalla parte di sole non coperta dalla massa lunare. Per godere al massimo di questo spettacolo la cosa migliore è osservare l’allineamento attraverso un telescopio. Il fenomeno avverrà il 10 giugno durante la mattinata. Alle 9.28 ad Aosta e alle 10.07 ad Ancona.>>Tutte le notizie