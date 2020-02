Tra le donne che più hanno brillato al Festival di Sanremo 2020 vi è Sabrina Salerno, icona sexy degli anni ’80, artista lanciata da Claudio Cecchetto, che ha incantato intere generazioni con la sua voce incredibile e la presenza scenica. Un’artista completa, che ha avuto successo soprattutto grazie agli album Sabrina, Super Sabrina e Over The Pop e ai singoli di genere Italo disco come Sexy Girl e Boys (Summertime Love). Senza contare la partecipazione ad alcuni film e a spettacoli teatrali. Ha venduto oltre 20 milioni di dischi nel mondo: un vero record. E continua ad affascinare i fan su Instagram, come dimostrano i tanti complimenti in calce ai suoi post.

Sabrina Salerno Instagram atomica, il vestitino è una seconda pelle: «Più in forma di 30 anni fa»

Su Instagram qualche ora fa Sabrina Salerno ha pubblicato una foto davvero superlativa, che valorizza il suo corpo da sballo. A 51 anni la showgirl vanta un fisico capace di far impallidire qualsiasi ventenne: curve da capogiro. Lo scatto in questione mostra la cantante, che Amadeus ha voluto fortemente al Festival, con addosso un vestito molto attillato bianco e nero. Sguardo intrigante e décolleté da favola in primo piano. Magnifiche le gambe lunghe e sinuose. Oltre 16mila mi piace e centinaia di complimenti: «Noi del ’68 abbiamo una marcia in più. Bella Sabrina, come sempre», ha scritto una fan. «Più in forma di 30 anni fa: incredibile!», ha aggiunto una follower. «Bellissima e affascinante», ha postato un utente. E ancora commenti quali «Sempre bello vederti… Grazie di condividere e offrire pezzetti della tua vita, della tua bellezza, sorriso e buon umore … A me fa bene… Porti momenti di gioia in questa vita non sempre facile…», «Che bella che sei», »Wow sublime», «Che donna».

Vita privata della cantante

Sul piano professionale va alla grande: la partecipazione alla kermesse canora ha senza dubbio giovato alla carriera di Sabrina Salerno che già andava a gonfie vele. Il privato pure procede bene: nel 1994 si è fidanzata con Enrico Monti, che nel 2006 è diventato suo marito. La coppia ha avuto un figlio Luca Maria, nato nel 2004. Alla fine degli anni ottanta la cantante ha vissuto una storia d’amore con l’attore Pierre Cosso.

