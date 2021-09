Giovedì 2 settembre 2021 – Salento Poggiardo-Castro incidente. Tragico scontro tra due auto nella notte poco dopo le 2.00. Lo schianto a pochi passi della rotatoria di Ortelle, piccolo comune della provincia di Lecce in Puglia, situato nel Salento sud-orientale, che comprende anche la frazione di Vignacastrisi. Sul luogo due squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per liberare dalle lamiere le persone a bordo delle vetture, una Ford Focus e un’ Alfa GT. Morta sul colpo una donna. Altri due giovani feriti in forma grave sono stati trasportati d’urgenza in ospedale. Ci sarebbe anche un’altra persona ferita, ma non in codice rosso.

Salento, tragico incidente sulla Poggiardo-Castro: morta una donna, ci sono feriti

È di un morto e tre feriti il bilancio dell’incidente stradale che si è consumato nel Salento. Lo schianto nella notte, attorno alle 2, non ha lasciato scampo ad una donna. Si tratta di Loreta Merola, residente a Maglie. L’incidente mortale sulla provinciale che collega Castro e Poggiardo, nel Leccese, è stato violento. La donna era a bordo di un’Alfa Gt che, per cause da accertare, si è scontrata nei pressi della rotatoria per Vignacastrisi contro una Ford Focus, guidata da un 31enne di Surano. Nei pressi dell’abitato di Ortelle, le due vetture si sono urtate e sono rimbalzate nelle campagne a bordo strada. L’ammasso di lamiere fa capire quanto brusco sia stato l’impatto tra i due veicoli. L’Alfa ne è uscita completamente distrutta nel frontale, la Ford non ha più una fiancata.

Il tratto di strada interessato è stato temporaneamente interdetto al traffico

I vigili del fuoco del Distaccamento di Tricase sono intervenuti per estrarre dalle auto le persone coinvolte, che sono state poi affidate alle cure dello staff del 118. Il tratto di strada interessato è stato temporaneamente interdetto al traffico con l’intervento dei carabinieri che han proceduto anche ai rilievi per ricostruire la dinamica. Attorno alle 7 e 30 di stamani, come riportano i media locali, la strada è stata liberata con l’intervento di due carri attrezzi, necessari per la rimozione dei veicoli distrutti. Leggi anche l’articolo —> Covid oggi 6.503 casi su 303mila tamponi, cala il numero degli attuali positivi