Matteo Salvini si ostina a non voler capire. Non mantiene le distanze di sicurezza, distribuisce baci e abbracci a destra e manca, anche agli anziani. Noncurante degli appelli della comunità medica e scientifica, che continua a ribadire quanto sia decisivo in queste settimane rispettare le misure anti-contagio, perché il virus non se n’è andato. Sceso in piazza in Toscana e Liguria, inaugurando la stagione della campagna elettorale per le Regionali, il leader della Lega si è mostrato ancora una volta ai fotografi con la mascherina abbassata. Comportamenti irresponsabili, ma che soprattutto cozzano con le dichiarazioni del senatore a proposito dei 28 migranti salvati dalla ‘Sea Watch’ risultati positivi al Covid-19 ora in quarantena. Come a dire: “due pesi, due misure”. “Sono più pericolosi i migranti in quarantena o Salvini che bacia gli anziani senza mascherina?” scrive Alessandro Amato su ‘Next’ e il giornalista non ha tutti i torti.

Salvini mascherina abbassata, il leghista si ostina a non capire: baci e abbracci agli anziani [VIDEO]

Matteo Salvini continua a non curarsi troppo delle misure restrittive fissate proprio per prevenire il rischio di una seconda ondata di Covid-19: «Non vedo l’ora di mandare al macero la mascherina. Non se ne può più di lavorare al computer e portare la mascherina, naturalmente usando la testa», ha detto il leader della Lega in piazza a Lucca. Ma diciamo pure che la mascherina Salvini non è stato capace di usarla sempre come si deve in questi mesi. Ricorderete il clamoroso botta e risposta tra il segretario del Carroccio e Giovanni Floris a ‘DiMartedì’, programma in onda su La7. Allora il segretario della Lega era stato messo all’angolo dal conduttore, che gli aveva fatto notare la condotta scorretta tenuta a Roma nel corso della manifestazione del centrodestra il 2 giugno scorso e gli aveva poi spiattellato una foto che mostrava il senatore accanto ad una donna con la mascherina abbassata. «Posso abbassarmi la mascherina per parlare con una signora?», aveva chiesto il leghista; «Eh, no. Se non sta ad un metro e mezzo, no», la replica secca del giornalista. Ma la lezione non è servita a molto.

#Salvini in Liguria bacia gli anziani senza preoccuparsi di nulla. No, non ci siamo affatto pic.twitter.com/bpA5nDkEdt — Pietro Raffa (@pietroraffa) June 22, 2020

Mantenere la distanza e usare correttamente la mascherina: questo vuol dire usare la testa in una piazza gremita

Usare la testa, nel mezzo di una piazza colma di persone, significherebbe provare a mantenere il metro di distanza e usare perbene la mascherina. Il senatore va controcorrente, fa l’esatto opposto ed è lui stesso con sfacciataggine a pubblicare gli scatti che lo ritraggono abbracciato ai suoi sostenitori. A destabilizzare ancora di più alcuni video poi che mostrano il senatore baciare e stringere le mani anche agli anziani, la categoria più colpita dal Covid-19, che andrebbero ora protetti e tutelati. Immagini sconcertanti che dimostrano ancora una volta quanto la propaganda politica conti più di tutto, anche del senso di responsabilità che ciascun cittadino è chiamato a tenere in questo delicato momento.