Su Instagram Sara Croce appare in forma più che mai. E stavolta non è da sola. La ‘Bonas’ del ‘Mini Mondo’ di ‘Avanti un altro’, famosa anche per essere stata Madre Natura nel appuntamento della sera ‘Ciao Darwin’, condotto sempre da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, ha postato uno scatto sensuale che la vede assieme ad altre due splendide ragazze, che lei definisce sue ‘congiunte’. Si è discusso molto in queste settimane di quest’ambigua definizione e Sara Croce sembra voler fare lo stesso sui social. Una foto libidinosa, che ha mandato in tilt il web.

Sara Croce Instagram, pazzesca assieme a due “congiunte”: «Assembramenti pericolosi…»

«Le mie congiunte. Mi mancate molto», così recita il messaggio che accompagna l’ultima immagine su Instagram di Sara Croce, che è abbracciata a due amiche: la bellissima modella Cloè D’Arcangelo e la collega altrettanto seducente Camilla Caimi. «Vi voglio bene», aggiunge in un commento la Bonas di ‘Avanti un altro’ e a giudicare dai commenti in basso allo scatto sembra che anche il pubblico ne voglia tanto a lei e alle sua ‘congiunte’. Le tre amiche, in posa con una canotta nera che a stento trattiene il décolleté esplosivo, guardano nell’obiettivo. Un selfie fantastico, che qualche follower ha definito senza mezzi termini «La sagra della gnoc*a». Un modo colorito per dire che le tre ragazze sono davvero incantevoli. Corpo da sogno, curve audaci.

«Cos’è la Mirabilandia della fi*a?»

In appena due ore quasi 60mila cuoricini e decine di complimenti: «Il trio più bello d’Italia. Altro che ignoranti che dicono silicone… il silicone nella testa l’hanno…», ha scritto un follower, difendendo le tre amiche da alcuni commenti sgradevoli come: «Silicone a gogo» o «Siete rifattissime». Ma tanti sono stati gli apprezzamenti: «Meraviglia. Posso essere vostro congiunto??? Ahahah», ha domandato con ironia un ammiratore; «Il triangolo delle Bermuda», ha scritto lapidario un fan; «Dovete avvisare quando uscite di casa. Pazzesche», ha fatto eco un utente. E ancora: «Cos’è la Mirabilandia della fi*a», «Le tre grazie», «Tridente pesante… Uscitele», «Che splendori! Sara tu il top sempre», «Assembramenti pericolosi…».

(Sara Croce Instagram Foto Profilo Ufficiale)