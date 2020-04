Sembra non stia andando troppo bene al Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina in questi giorni. Alla figura non proprio brillante all’ultima conferenza stampa – in cui ha annunciato che non sarà possibile l’aggiornamento delle graduatorie per i precari per “procedure vetuste” e “lacune nella digitalizzazione” – se ne aggiunge un’altra. A raccontare quanto sarebbe accaduto ieri l’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Lombardia, Melania Rizzoli. Secondo quest’ultima la Lombardia, assieme alle altre regioni italiane, avrebbe posto una serie di domande dettagliate all’Azzolina senza ricevere però risposta.

Scuola News, «Azzolina incalzata ha abbandonato incontro con le Regioni», lei si difende

«Dopo aver dovuto attendere oltre un mese l’incontro con il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina abbiamo dovuto assistere ad una riunione surreale a cui non avremmo mai pensato di poter assistere». Così esordisce la dott.ssa Melania Rizzoli, svelando il retroscena della videoconferenza tra gli assessori regionali e il ministro 37enne. «Tra i molti temi posti all’attenzione del Ministro abbiamo incluso: modalità di prosecuzione dell’anno scolastico in corso e avvio del prossimo». E ancora: «Risorse per didattica digitale, detrazione per le spese delle scuole paritarie, regole per la formazione professionale e gli Its e i fondi per il sistema 0-6». Si legge sempre nella nota: «Il ministro non solo non ha risposto alla gran parte delle domande. Dopo essere stata incalzata, ha abbandonato l’incontro, interrompendo il suo collegamento video e lasciando gli assessori regionali davanti ad uno schermo vuoto».

Rizzoli: «L’incontro di questa mattina certifica che la scuola italiana è in pessime mani»

«Speravamo che dopo lo sgarbo istituzionale di aver approvato il decreto scuola senza incontrare le regioni il Ministro intendesse avviare, finalmente, un confronto serio e pragmatico. Questo non è avvenuto e non possiamo che dirci preoccupati e sconfortati. L’incontro di questa mattina certifica che la scuola italiana è in pessime mani. Il rischio che si intravvede e che i nostri giovani pagheranno il conto della totale inadeguatezza di questo Ministro. Non avendo avuto neppure l’indicazione di una data per un futuro confronto non possiamo augurarci altro se non che, almeno nel dibattito parlamentare, possano trovare spazio le nostre istanze», ha concluso l’assessore.

La replica del Ministero dell’Istruzione: «La riunione non è stata interrotta»

Poco dopo è arrivata la replica del Ministero dell’Istruzione: «Con riferimento alle dichiarazioni dell’assessore all’Istruzione della Regione Lombardia, Melania Rizzoli, in merito al vertice di questa mattina tra gli assessori regionali all’Istruzione e la ministra Lucia Azzolina, fonti ministeriali fanno sapere che tutto si è svolto secondo le consuete procedure. La riunione non è stata interrotta, spiegano dal ministero. Dopo aver ascoltato le voci, anche critiche, di tutti i rappresentanti regionali, la ministra si è congedata salutando i partecipanti. Quindi, nessuno schermo vuoto con assessori lasciati soli. Semplicemente la riunione si era normalmente conclusa».