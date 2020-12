Come sempre protagonista del piccolo schermo TV è Silvia Toffanin, la conduttrice di Verissimo – Tutti i Colori della Cronaca. Ma cosa sappiamo sulla giornalista televisiva nonché ex letterina di Passaparola e con un passato anche nelle fila di Miss Italia? Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla bella Silvia Toffanin per quanto concerne età, altezza, peso, vita privata e carriera televisiva.

Silvia Toffanin età, altezza e peso: tutte le misure

Silvia Toffanin quanti anni ha? Qual è l’età della conduttrice di Verissimo? Il volto noto della TV italiana è nata a Bassano del Grappa il 26 ottobre 1979. Dunque, la conduttrice ha 41 anni. Il suo segno zodiacale? È dello Scorpione. Quali sono le misure di Silvia Toffanin? Qual è l’altezza e il peso della conduttrice televisiva che ogni sabato è impegnata con Verissimo? Silvia Toffanin è alta 169 centimetri e ha un peso corporeo di 52 chilogrammi. Secondo la scala IMC è sottopeso poiché il suo peso specifico è pari a 18,21.

Silvia Toffanin vita privata: compagno e figli

Silvia Toffanin ha un compagno? Sì, si tratta di Pier Silvio Berlusconi, figlio del Cavaliere Silvio nonché vicepresidente di Mediaset. I due hanno una storia d’amore da oltre 15 anni essendosi legati sentimentalmente nel 2001. La coppia è sposata? No, per questo motivo non si può parlare di Silvia Toffanin e di un presunto marito. Infatti, la conduttrice televisiva e Pier Silvio Berlusconi non hanno mai convolato a nozze. Silvia Toffanin ha dei figli? In questo caso risposta affermativa: Lorenzo Mattia Berlusconi (n. 10 giugno 2010) e Sofia Valentina Berlusconi (n. 10 settembre 2015).

Silvia Toffanin carriera: tutto sulla conduttrice di Verissimo

Silvia Toffanin, dopo aver partecipato su Rai 1 alle finali del concorso di Miss Italia nel 1997, ha debuttato nel mondo della televisione italiana nel 2000, entrando a far parte del cast fisso delle vallette del quiz del preserale di Canale 5 Passaparola (partecipando anche al calendario). È rimasta nel cast del quiz del preserale appena citato per due stagioni consecutive, precisamente dal settembre 2000 al giugno 2002, ottenendo successo e notorietà. Nel programma TV, era presente anche lei come letterina, la showgirl e conduttrice televisiva Ilary Blasi, in seguito diventata sua grande amica. Ha debuttato come conduttrice il 20 agosto 2002 perché ha ereditato da Vanessa Incontrada la conduzione di Nonsolomoda, longevo rotocalco di Canale 5 dedicato alle mode e alle tendenze in onda in seconda-terza serata: dopo sette edizioni consecutive, il 20 agosto 2009 ha lasciato definitivamente questo rotocalco. Tra il 2001 e il 2003 ha partecipato al talent show di Italia 1 Popstars nelle vesti di inviata. Nel 2003 ha condotto su Canale 5 lo speciale di prima serata Moda mare a Porto Cervo; nello stesso periodo ha preso inoltre parte a Mosquito, magazine giovanile in onda il sabato pomeriggio su Italia 1. Tra il 2004 e il 2005 (e in seguito anche nei primi mesi del 2006) ha curato, in qualità di giornalista di moda, una rubrica riservatale all'interno di Verissimo, a quel tempo rotocalco di informazione curato dal TG5 e condotto da Cristina Parodi nel day-time pomeridiano di Canale 5. Nel settembre 2006, affiancata dall'opinionista Alfonso Signorini (fino all'agosto 2012[5]) e dal dee-jay Alvin (e in seguito anche da Jonathan Kashanian e altri), ha ereditato la conduzione del rotocalco Verissimo nella nuova collocazione nel solo sabato.