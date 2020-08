Sondaggi regionali Puglia 2020 sempre più orientati ad una sfida all’ultimo voto tra il governatore uscente Michele Emiliano, candidato dal Centrosinistra, e Raffaele Fitto esponente di punta del Centrodestra. Ricordiamo che in Puglia per l’elezione del presidente della Regione non è previsto il ballottaggio. L’ultima rilevazione disponibile è stata pubblicata oggi, 11 agosto 2020, realizzata da Bidimedia.

Sondaggi regionali Puglia: testa a testa Emiliano-Fitto

Alla domanda “se si votasse oggi per le elezioni regionali in Puglia a quale candidato presidente darebbe il suo voto?” gli elettori intervistati da Bidimedia hanno così risposto:

Michele Emiliano (CSX) 38,80%

Raffaele Fitto (CDX) 38,10%

Antonella Laricchia (M5S) 16,70%

Ivan Scalfarotto (IV, Più EU) 4,20%

Mario Conca (Conca Presidente) 1,60%

Pierfranco Bruni (FT) 0,60%

Affluenza 58,00%

Indecisi 15,5%

Scheda Bianca 1,40%

Il dato politico più netto è che la divisione del Centrosinistra potrebbe consegnare la vittoria a Raffaele Fitto. Quel 4% e poco più di Ivan Scalfarotto sarebbe infatti un margine di sicurezza ampio per Emiliano, ma come sappiamo non c’è. Interessante, a leggere il sondaggio Bidimedia sulle regionali in Puglia, anche il risultato della candidata del Movimento 5 Stelle. Antonella Laricchia otterrebbe il 16,7%, un dato superiore alla media attuale dei pentastellati nei sondaggi nazionali anche se inferiore di quasi due punti a quello ottenuto nel 2015 quando entrò in consiglio regionale. Da rilevare anche un’affluenza piuttosto alta, il 58,8%. Nel 2015 aveva votato solo il 51,16% degli elettori pugliesi.

Regionali Puglia 2020: intenzioni di voto per i partiti

Ecco invece le intenzioni di voto per i partiti:

Fratelli d’Italia 14,10%

Lega 10,50%

Forza Italia 8,40%

La Puglia Domani 4,90%

UDC 0,70%

Nuovo PSI 0,50%

Totale Coalizione Fitto 39,10%

Partito Democratico 15,00%

Italia in Comune 5,50%

Con Emiliano 4,00%

Puglia Solidale e Verde 4,00%

Senso Civico 3,10%

Popolari con Emiliano 2,50%

Emiliano Sindaco di Puglia 2%

Partito Animalista 0,40%

Altre liste di CSX 1,20%

Totale Coalizione Emiliano 37,70%

M5S 16,40%

Puglia Futura 0,50%

Totale Coalizione Laricchia 16,90%

Italia Viva 2,90%

Più Europa / Azione 1,20%

Totale coalizione Scalfarotto 4,10%

Conca Presidente 1,50%

Fiamma Tricolore 0,70%

Affluenza 58%

Indecisi 18,50%

Scheda Bianca 1,40%

Nota metodologica del sondaggio

Popolazione di riferimento: popolazione italiana maggiorenne residente nel territorio pugliese. Estensione territoriale: Puglia. Metodo di campionamento: Campione rappresentativo della popolazione di riferimento per genere, istruzione, età, condizione lavorativa e dimensione del comune di residenza, ponderato per voto pregresso (Politiche, Europee, Regionali).

Rappresentatività del campione: +/- 2,7% per una percentuale stimata del 50,0%, con un intervallo di confidenza al 95% Metodo raccolta informazioni: CAWI, con integrazione CATI Consistenza numerica campione intervistati: 1353 intervistati, di cui 33 tramite CATI (su 300 contatti totali)