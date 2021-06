Ardea, i nomi delle vittime della sparatoria e il racconto dei testimoni

Chi sono le vittime della sparatoria di Ardea? È accaduto ieri pomeriggio, 13 giugno 2021, in un paesino vicino a Roma. Un uomo ha sparato a tre persone: un anziano e due bambini. Tutti e tre sono morti per i colpi d’arma da fuoco. Il killer si è poi suicidato. Un testimone della strage ha raccontato: “Ho visto i bimbi a terra pieni di sangue”.

Il killer si chiamava Andrea Pignani e aveva 35 anni. I due bambini che hanno perso la vita per l’orribile gesto sono Daniel e David Fusinato, di 10 e 5 anni. È deceduto anche Salvatore Ranieri di 84 anni. Il padre dei bambini ha cercato invano di soccorrerli e nel farlo avrebbe urlato: “A me per un po’ di droga mi tengono ai domiciliari e questo con la pistola nessuno lo controllava, guardate cosa ha fatto”.

Un testimone della vicenda ha raccontato cosa è accaduto quel pomeriggio funesto. Si tratta di Francesco Rizzo, un ragazzo di 31 anni residente da qualche anno nella zona. “Ho visto l’elicottero del 118 e con mio padre sono subito andato al parchetto per vedere cosa fosse successo.” L’uomo ha affermato che i soccorritori e i carabinieri erano già sul posto. “Un uomo anziano a terra, con un buco in testa, già morto, e la bicicletta vicino. Secondo me gli ha sparato a bruciapelo – ha spiegato il testimone – anche i bambini, molto piccoli, erano a terra con sangue sul petto, addosso. Il padre si disperava, diceva che non avevano battiti”, ha affermato Rizzo. “Anche i bambini avevano le bici vicino a loro. In cinque anni che sto qui non era mai successo nulla”.

