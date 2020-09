Stasera in Tv oggi 1° Settembre 2020: Vincenzo Salemme in “Sms: Sotto mentite spoglie”

Stasera in Tv oggi, 1° Settembre 2020, sarà un martedì sera tra film e programmi d’intrattenimento. Sulla Rai andranno in onda i documentari di Super Quark. Invece, su Canale 5 per tutti gli amanti dei cavalli torna un nuovo appuntamento con Windstorm. Su Rete4 spazio alla commedia italiana con Vincenzo Salemme. Inoltre verranno trasmesse numerose serie Tv di ogni genere, le quali accontenteranno i gusti di tutti quanti. Non c’è alcun dubbio, anche oggi il divertimento con la programmazione in chiaro è più che garantito. Ora scopriamo insieme con una piccola guida quali sono invece le proposte degli altri canali Tv.

Stasera in Tv oggi 1° Settembre 2020: spazio a film e documentari

Stasera in Tv oggi, 1° Settembre 2020, su Rai 1 alle ore 21.25 andrà in onda Super Quark, condotto da Piero Angela. Lo storico programma si occuperà di scienza, natura, storia e tecnologia. Su Rai 2 ci sarà l’undicesima stagione di Squadra Speciale Cobra 11: Il questore. Invece, su Rai3 andrà in onda la commedia francese Un profilo per due. Poi su Rai 4 verrà trasmesso il film drammatico L’illusionista e su Rai Movie ci sarà il film di guerra Il patriota, con Mel Gibson. Il palinsesto Mediaset per la serata di oggi 1° Settembre 2020 ha in programma, come abbiamo già anticipato, su Canale 5 il film Windstorm: Ritorno alle origini. Su Italia 1 andrà in onda la prima stagione della serie Lincoln Rhyme: Caccia al collezionista di ossa. Infine, su Rete 4 verrà trasmesso la commedia Sms: sotto mentite spoglie, con Vincenzo Salemme, Giorgio Panariello, Luisa Ranieri e Lucrezia Lante Della Rovere.

Gli altri canali

Su Mediaset 20 andrà in onda il film fantastico Fuga per il futuro, con Nicolas Cage. Poi se vi piacciono le commedie su Cine 34 andrà in onda il film Ti presento un amico, con Raoul Bova, Kelly Reilly, Barbora Bobulova, Vanessa Hehir, Martina Stella, Tanja Ribic e Sarah Felberbaum. Marco è da poco uscito da una storia sentimentale e si è trasferito a Roma per iniziare un nuovo lavoro, libero da vincoli sentimentali comincia a intrattenere relazioni con varie donne, ma nessuna di loro è single. Su La5, invece, ci sarà il film fantastico sui vampiri The Twilight Saga: Eclipse, con Kristen Stewart, Robert Pattinson e Taylor Lautner. Infine, su Paramount Channel andrà in onda il film fantastico La storia infinita.