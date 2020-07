Stasera in Tv oggi 13 luglio 2020: il film romantico “Appuntamento con l’amore”

Stasera in Tv oggi, 13 Luglio 2020, sarà un lunedì sera tra serie Tv e numerosi film. Sulla Rai tornano le avventure del giovane commissario Montalbano, tratte dai romanzi di Andrea Camilleri. Invece, su Canale 5 largo spazio ai sentimenti con il film super romantico, Appuntamento con l’amore, diretto da Garry Marshall, regista di Pretty woman. Non mancheranno poi i programmi di attualità e di approfondimento. Inoltre risate garantite con i numerosi comici di Made in Sud su Rai 2. Dunque la programmazione in chiaro accontenterà i gusti di tutti quanti. Ora scopriamo insieme con una piccola guida quali sono invece le proposte degli altri canali Tv.

Stasera in Tv oggi 13 Luglio 2020: un lunedì sera tra serie Tv e numerosi film

Questa sera, 13 Luglio 2020, su Rai 1 alle ore 21.25 andrà in onda una nuova puntata de Il Giovane Montalbano, con Michele Riondino. Su Rai 2 le risate sono garantite grazie allo show comico Made in Sud, condotto da Stefano De Martino e Fatina Trotta. Invece, su Rai3 andrà in onda il film thriller Il Colpevole, con Jakob Cedergren, Jessica Dinnage e Johan Olsen. Poi su Rai 4 verrà trasmessa la prima stagione della serie Tv Daredevil e su Rai Movie andrà in onda il film western Preparati la bara!, con Terence Hill. Il palinsesto Mediaset per la serata di oggi 13 Luglio 2020 ha in programma, come abbiamo già anticipato, la commedia romantica Appuntamento con l’amore. Su Italia 1 andrà in onda il film d’azione 47 Ronin. Infine, su Rete 4 ci sarà il programma d’approfondimento Quarta Repubblica, condotto da Nicola Porro.

Gli altri canali

Su Mediaset 20 andrà in onda il film thriller Sopravvissuti. Poi su Cine 34 andrà in onda la commedia Com'è dura l'avventura, con Paolo Villaggio, Lino Banfi, Gastone Moschin, Alessandro Haber e Flavio Bucci. Raccà è un industriale del varesotto che per incassare i soldi dell'assicurazione decide di far affondare la sua barca. Il suo complice è Zappi, il quale però non riesce nemmeno a raggiungere il porto del Marocco dov'è ormeggiata la barca, dando così il via ad una serie di avventure super divertenti. Su Paramount Channel, invece, ci sarà il film d'azione Bad Boys II, con Will Smith. Infine, su Tv 8 andrà in onda il film Premonition, con Sandra Bullock.