Stasera in Tv oggi 16 luglio 2020: la terza puntata del reality “Temptation Island”

Stasera in Tv oggi, 16 luglio 2020, sulla Rai andrà in onda l’ultima puntata della quinta edizione di Che Dio ci aiuti, con le mitiche avventure di Suor Angela, e su Canale 5, invece, continuerà il viaggio nei sentimenti delle coppie di Temptation Island. Poi come ogni sera non mancheranno film di ogni genere e diversi programmi di approfondimento e attualità. A questo punto non rimane che godersi il proprio spettacolo preferito insieme a tutta la famiglia. Ora scopriamo insieme con una piccola guida quali sono invece le proposte degli altri canali Tv. Ogni giorno il divertimento è praticamente assicurato con la programmazione in chiaro.

Stasera in Tv oggi 16 Luglio: un giovedì sera tra serie Tv e reality

Questa sera, 16 Luglio 2020, su Rai 1 alle ore 21.25 andrà in onda l’ultima puntata della quinta stagione della serie Tv Che Dio ci aiuti, con Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela. Su Rai 2 verrà trasmessa la nona stagione di Hawaii Five O: Artisti di strada. Invece, su Rai3 andrà in onda In arte: Gianna. Pino Strabioli intervisterà la regina del rock italiano Gianna Nannini. Poi su Rai 4 verrà trasmesso il film thriller The Bank Job (La rapina perfetta) e su Rai Movie ci sarà il film drammatico Il cammino per Santiago. Il palinsesto Mediaset per la serata di oggi 16 Luglio 2020 ha in programma, come abbiamo già anticipato, su Canale 5 la terza puntata del reality Temptation Island, condotto da Filippo Bisciglia. Su Italia 1 andrà in onda il film di fantascienza L’alba del pianeta delle scimmie. Infine, su Rete 4 ci sarà lo spettacolo teatrale La famiglia Colombo.

Gli altri canali

Su Mediaset 20 andrà in onda il film thriller Uss Indianapolis, con Nicolas Cage. Poi se vi piacciono le commedia su Cine 34 andrà in onda Piedipiatti, con Enrico Montesano, Renato Pozzetto, Victor Cavallo e Anne Benny. Due poliziotti indagano su una banda di narcotrafficanti. I loro modi rozzi e sconsiderati li porteranno a scoprire il vero insospettabile boss del traffico. Su Tv8, invece, ci sarà il film Paura in volo, con Peter Haber, Maximilian von Pufendorf, Hannes Jaenicke e Bernadette Heerwagen. Infine, su Nove andrà in onda la commedia Babbo Natale non viene da nord, con Maurizio Casagrande, Annalisa Scarrone, Giampaolo Morelli e Tiziana De Giacomo . >> Altre curiosità sul mondo dello spettacolo e non solo