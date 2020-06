Ecco una piccola guida sui programmi in onda in Tv stasera 18 giugno 2020? La programmazione in chiaro offre un un giovedì sera ricco di numerose serie televisive. Ci saranno anche tantissimi film di ogni genere, tra cui un appuntamento imperdibile con Alberto Sordi. La Rai propone la quinta stagione della fiction Che Dio ci aiuti e Mediaset risponde con la serie Tv New Amsterdam. Invece, su Italia 1 andrà in onda lo show comico Emigratis. A questo punto basterà accomodarsi sul divano e scegliere il programma che si preferisce. Ora scopriamo insieme quali sono invece le proposte degli altri canali Tv.

Stasera in Tv oggi 18 giugno: dalla serie “Che Dio ci aiuti 5” al film “Polvere di stelle”

Questa sera, 18 giugno 2020, su Rai 1 alle ore 21.25 andrà in onda la quinta stagione della serie Tv Che Dio ci aiuti, con Elena Sofia Ricci nei panni della simpaticissima Suor Angela. Su Rai 2, invece, ci sarà il film drammatico Paradise Beach-Dentro l’incubo. Invece, su Rai3 andrà in onda il programma d’attualità Ogni cosa è illuminata, condotto da Camila Raznovich. Poi su Rai 4, invece, per tutti gli appassionati delle fiction andrà in onda la seconda stagione di Absentia e su Rai Movie ci sarà il film thriller The Sentinel, con Kim Basinger, Eva Longoria, Michael Douglas e Kiefer Shutherland. Il palinsesto Mediaset per la serata di oggi 18 giugno 2020 ha in programma, come abbiamo già anticipato, su Canale 5 la serie New Amsterdam. Su Italia 1 andrà in onda Emigratis. Infine, su Rete 4 ci sarà il programma d’approfondimento Dritto e rovescio, condotto da Paolo Del Debbio.

Gli altri canali

Su Mediaset 20 andrà in onda il film d’azione Push. Poi se vi piacciono le commedie su Cine 34 andrà in onda Polvere di Stelle, con Alberto Sordi, Monica Vitti, Wanda Osiris e Carlo Dapporto. Il film racconta i sogni di gloria di una sgangherata compagnia d’avanspettacolo durante la Seconda Guerra Mondiale. Su Italia 2, invece, ci sarà il film d’azione Blade, con Wesley Snipes, Stephen Dorff, Kris Kristofferson e N’Bushe Wright. Infine, su Tv 8 andrà in onda il film romantico Un’estate da ricordare, con Mia Kirshner, Barry Watson, Adam DiMarco e Sarah Desjardins. >>Altre curiosità sul mondo dello spettacolo e non solo