Stasera in Tv oggi 20 settembre 2020: nuovo appuntamento con “Live: Non è la D’Urso”

Stasera in Tv oggi, 20 Settembre 2020, sarà una domenica piena di emozioni. Su Rai 1 andrà in onda una puntata speciale de I Soliti Ignoti e su Canale 5 ci sarà un nuovo appuntamento con il talk serale Live: Non è la D’Urso. Come sempre non mancheranno numerosi film e serie di ogni genere. Il divertimento è assicurato con la programmazione in chiaro. A questo punto non rimane che accomodarsi sul divano e godersi il proprio spettacolo preferito insieme alla propria famiglia. Scopriamo insieme con una piccola guida quali sono invece le proposte degli altri canali Tv.

Stasera in Tv oggi 20 Settembre 2020: da “I Soliti Ignoti” a “Live: Non è la D’Urso”

Questa sera, 20 Settembre 2020, su Rai 1 alle ore 21.25 andrà in onda una puntata speciale de I Soliti Ignoti, condotta da Amadeus. Serata ricca di ospiti Vip tra gli ignoti del programma. Su Rai 2 verrà trasmessa la decima stagione di Hawaii Five O: Nella tela del ragno. Invece, su Rai3 andrà in onda il programma d’attualità Presa diretta: La ripartenza verde, con Riccardo Iacona. Poi su Rai 4 verrà trasmesso il film drammatico La Partita e su Rai Movie ci sarà la commedia Porgi l’altra guancia, con Terence Hill e Bud Spence. Il palinsesto Mediaset per la serata di oggi, 20 Settembre 2020, ha in programma su Canale 5 la seconda puntata di Live: Non è la D’Urso, condotto da Barbara D’Urso e con un sacco di ospiti eccezionali. Su Italia 1 andrà in onda il film fantastico La mummia, con Tom Cruise. Infine, su Rete 4 verrà trasmesso il film drammatico The Water Diviner.

Gli altri canali

Su Mediaset 20 andrà in onda il film thriller Codice 999. Poi se vi piacciono le commedie su Cine 34 andrà in onda Fantozzi alla riscossa, con Paolo Villaggio, Milena Vukotic, Plinio Fernando, Anna Mazzamauro, Paul Müller e Gigi Reder. Fantozzi ormai in pensione non ha pace, le disgrazie lo inseguono e a peggiorare le cose la moglie lo mette in ridicolo scrivendo un libro su di lui. Su Italia2, invece, ci sarà la quarta stagione della serie Tv Big Bang Theory: L’approssimazione della prestidigitazione. Infine, su La 5 largo spazio al musical Mamma Mia!, con Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, Colin Firth e Stellan Skarsgard. >> Altre curiosità sul mondo dello spettacolo e non solo