Stasera in Tv oggi 29 giugno: Tom Cruise in “Mission Impossible: Operazione fantasma” 

Stasera in Tv oggi, 29 giugno 2020, non mancheranno le serie Tv e i film d’azione. Anche per questo lunedì sera il divertimento è a dir poco assicurato con la ricchissima programmazione in chiaro. Sulla Rai tornano le avventure del giovane commissario Montalbano e su Mediaset si potrà andare in azione con Tom Cruise in Missione Impossible: Operazione fantasma. Poi su Italia 1 e non solo largo spazio all’informazione. Non resta che accomodarsi sul proprio divano e scegliere il programma che più si preferisce. Ora scopriamo insieme con una piccola guida quali sono invece le proposte degli altri canali Tv.

Stasera in Tv oggi 29 giugno: un lunedì sera ricco di serie Tv e film

Questa sera, 29 giugno 2020, su Rai 1 alle ore 21.25 andrà in onda un nuovo appuntamento con la serie Tv Il giovane Montalbano, con Michele Riondino nei panni del famoso commissario. Su Rai 2 ci sarà lo show comico Made in Sud, con Stefano De Martino e Fatima Trotta. Invece, su Rai3 andrà in onda il film Attacco al potere, con Bruce Willis, Denzel Washington, Annette Bening e Graeme Revell. Poi su Rai 4 verrà trasmessa la prima stagione della serie Daredevil e su Rai Movie ci sarà il film Zorro, con Alain Delon. Il palinsesto Mediaset per la serata di oggi 29 giugno 2020 ha in programma, come abbiamo già anticipato, su Canale 5 il film d’azione Mission Impossible: operazione fantasma, con Tom Cruise. Su Italia 1 andrà in onda l’inchiesta de Le Iene Show sulla morte del ciclista Marco Pantani. Infine, su Rete 4 ci sarà il programma d’approfondimento Quarta repubblica, con Nicola Porro.

Gli altri canali

Su Mediaset 20 andrà in onda il film d’avventura King Kong, con Naomi Watts, Jack Black, Adrien Brody, Jamie Bell e Kyle Chandler. Poi se vi piacciono le commedie su Cine 34 andrà in onda Abbronzatissima, con Jerry Calà, Eva Grimaldi, Teo Teocoli, Franco Oppini, Alba Parietti, Nathalie Caldonazzo, Sonia Grey e Cristina Rinaldi. Su La 7, invece, ci sarà il film drammatico La famiglia, con Vittorio Gassman. Il film, vincitore di sei Nastri d’Argento, racconta la storia di una famiglia borghese italiana di Roma dal 1906 al 1986. Il protagonista Carlo è seguito dal suo battesimo fino all’ottantesimo compleanno. Infine, su La 5 andrà in onda il thriller Uno stalker dal passato. Durante una rimpatriata del liceo, Bethany rincontra Paul, un suo vecchio fidanzato. La serata si conclude con un delitto misterioso, il primo di una tragica serie. >>Altre curiosità sul mondo dello spettacolo e non solo