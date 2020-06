Mancano davvero pochissimi giorni all’inizio di Temptation Island 2020. Il reality che mette alla prova i sentimenti delle coppie andrà in onda giovedì 2 luglio in prima serata su Canale 5. Alla guida del programma ci sarà Filippo Bisciglia. Il conduttore in un’intervista a Uomini e Donne magazine ha dichiarato: «Anche quest’anno non ci si annoierà e non servirà molto per accorgersene. [….] Sarà un’edizione di fuoco già dalle prime giornate […]» Infatti, da alcune indiscrezioni delle ultime ore, una coppia di Temptation Island 2020 si sarebbe detta addio e avrebbe abbandonato il reality a causa di un tentatore. Dunque i telespettatori vivranno forti emozioni a partire dalla prima puntata. Sarà un’edizione scoppiettante. Scopriamo ora insieme chi è la coppia che si è lasciata a poche ore dall’inizio delle registrazione del programma presso il villaggio Is Morus Relais in Sardegna.

Temptation Island 2020: una coppia si è già detta addio

Sarà un inizio decisamente movimentato quello del reality di Canale 5 Temptation Island 2020. A pochi giorni dall’inizio delle registrazioni una coppia si sarebbe detta addio. A quanto pare, la coppia che ha scritto la parola fine alla propria storia sarebbe quella composta da Valeria e Ciavy a causa di un tradimento. Valeria avrebbe baciato uno dei tentatori, ovvero Alessandro Basciano. Questa indiscrezione è stata riportata dalla pagina Instagram Uomini e Donne trono classico e over, che attraverso le sue storie ha comunicato: «Questo è uno scoop. Ragazzi una coppia di Temptation Island è già saltata. Si tratta di Ciavy e Valeria. Loro due sono usciti separati, perché lei ha baciato Alessandro Basciano, il tentatore». Naturalmente non resta che seguire la prima puntata del reality per capire che cosa sia successo realmente.

Le altre coppie

Le altre 5 coppie di Temptation Island 2020 sono: Antonella Elia e Pietro Delle Piane, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoroso, Annamaria e Antonio, Andrea e Anna e Sofia e Alessandro. Basta leggere i nomi delle coppie per notare una novità. Quest’anno l’edizione Vip e quella Nip del programma sono state unite insieme. Il padrone di casa, Filippo Bisciglia, su questo aspetto del tutto nuovo, durante un’intervista a Fanpage, ha dichiarato: «È stata una scelta della produzione e la trovo azzeccata. Questa sarà un’edizione di Temptation Island speciale, quindi per la prima volta le coppie vip si mescoleranno con quelle comuni. Per me non cambierà nulla, ma per il pubblico sarà più interessante». Temptation Island 2020, Filippo Bisciglia ‘spoilera’: «Contatti fisici? Certo. È già accaduto qualcosa…»