È ufficiale fra pochi giorni riparte il reality Temptation Island, giunto alla sua settimana edizione. A guidare il viaggio nei sentimenti delle sei coppie, alcune famose e altre no, in gare ci sarà sempre lui, Filippo Bisciglia, ormai storico conduttore del programma. Dunque la prima puntata della nuova edizione di Temptation Island 2020 andrà in onda giovedì 2 luglio alle 21.20 su Canale 5. Il reality come sempre è stato registrato in Sardegna e precisamente all’interno del villaggio Is Morus Relais. Le sei coppie dovranno restare lontane per 21 giorni, chiusi in due parti differenti del villaggio. Chi riuscirà a superare la prova? Per scoprirlo non resta che seguire il programma. Ora però andiamo a vedere chi saranno i protagonisti di quest’edizione 2020.

Temptation Island 2020: le sei coppie

La novità di questa settima edizione di Temptation Island 2020 è quella dell’aver mescolato all’interno del reality sia coppie Vip che Nip. Sì, avete capito bene. Non ci saranno due edizioni del programma, ma una sola che racchiuderà in sè elementi delle due versioni. Le due coppie di Temptation Island 2020 appartenenti al mondo dello spettacolo sono: quella composta da la showgirl ed ex volto noto del GFVip Antonella Elia e dall’attore Pietro Delle Piane, i due stanno insieme da poco più di un anno, e quella formata dall’ex Miss Italia Manila Nazzaro e Lorenzo Amoroso, ex calciatore e dirigente sportivo. Le quattro coppie Nip, invece, sono: Valeria e Ciavy, Annamaria e Antonio, Andrea e Anna e Sofia e Alessandro. Chi supererà con successo il viaggio nei sentimenti? Chi si farà conquistare dai tentatori e dalle tentatrici? Per scoprirlo non resta che seguire il programma.

Dove e come vedere il programma

La settima edizione di Temptation Island 2020 andrà in prima serata il giovedì su Canale5, a partire dalle 21.20. Naturalmente la programmazione potrebbe variare e la messa in onda del reality potrebbe spostarsi in un altro giorno della settimana. Sarà possibile seguire la diretta in streaming su Mediaset Play. Le puntate saranno rese disponibili sulla piattaforma web Witty Tv dopo la messa in onda in chiaro. Poi per restare sempre informati in ogni momento della giornata basterà seguire le pagine social di Temptation Island.