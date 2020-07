Stasera in Tv oggi 29 luglio 2020: la quarta puntata della serie “Come sorelle”

Stasera in Tv oggi, 29 Luglio 2020, il divertimento è a dir poco assicurato con la programmazione in chiaro. Sulla Rai andrà in onda il terzo appuntamento con Super Quark e su Mediaset andrà in onda la quarta puntata della serie evento turca Come sorelle. Poi su Rai 3, e non solo, largo spazio all’informazione. Su Cine 34 largo spazio alla commedia. Anche per questo mercoledì sera non resta che accomodarsi sul proprio divano e godersi lo spettacolo che più si preferisce. Ora scopriamo insieme con una piccola guida quali sono invece le proposte degli altri canali Tv.

Stasera in Tv oggi, 29 luglio 2020: quarta puntata della serie “Come sorelle”

Stasera in Tv oggi, 28 Luglio 2020, su Rai 1 alle ore 21.25 andrà in onda Super Quark, condotto da Piero Angela. Lo storico programma si occuperà di scienza, natura, storia e tecnologia. Su Rai 2 ci sarà la sedicesima stagione della serie Tv N.C.I.S. Invece, su Rai3 andrà in onda Chi l’ha visto, condotto da Federica Sciarelli. Poi su Rai 4 verrà trasmesso il film horror Resident Evil: Afterlife e su Rai Movie ci sarà il film Aspirante vedovo, con Fabio De Luigi e Luciana Littizzetto. Il palinsesto Mediaset per la serata di oggi 28 Luglio 2020 ha in programma, come abbiamo già anticipato, su Canale 5 la quarta puntata della serie turca Come sorelle. Su Italia 1 andrà in onda la settima stagione della serie Chicago Fire. Infine, su Rete 4 verrà trasmesso il film di Gabriele Salvatores Mediterraneo, con Diego Abatantuono.

Gli altri canali

Su Mediaset 20 andrà in onda la seconda stagione della serie Tv The Sinner. Poi se vi piacciono le commedie su Cine 34 andrà in onda il film C'era un cinese in coma, con Carlo Verdone, Beppe Fiorello, Marit Nissen, Anna Safroncik, Nanni Tamma e Antonia Liskova. In difficoltà a causa di uno dei suoi cabarettisti, un agente manda sul palco il proprio autista, Nicky Renda. Nicky, si scopre particolarmente portato per il palcoscenico e comincia ad ottenere successo clamoroso. Su La5, invece, ci sarà il film di Carlo Vanzina Piccolo grande amore, con Raul Bova, Barbara Snellenburg, David Warner, Susannah York, Jessica Simpson. Infine, su La7 andrà in onda il film Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso in Africa?, con Alberto Sordi e Nino Manfredi.