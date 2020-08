Stasera in Tv oggi 5 Agosto 2020: la quinta puntata della serie “Come sorelle”

Stasera in Tv oggi, 5 Agosto 2020, il divertimento è a dir poco assicurato con la programmazione in chiaro. Sulla Rai andrà in onda il quarto appuntamento con Super Quark e su Mediaset verrà trasmessa la quinta puntata della serie evento turca Come sorelle. Poi come ogni giorno non mancheranno numerosi film di diverso genere. Anche per questo mercoledì sera non resta che accomodarsi sul proprio divano e godersi lo spettacolo che più si preferisce. Ora scopriamo insieme con una piccola guida quali sono invece le proposte degli altri canali Tv.

Leggi anche –> Le Iene dedicano uno speciale per Nadia Toffa, la puntata in onda su Italia 1

Stasera in Tv oggi, 5 Agosto 2020: un mercoledì sera tra documentari e serie TV

Stasera in Tv oggi, 5 Agosto 2020, su Rai 1 alle ore 21.25 andrà in onda Super Quark, condotto da Piero Angela. Lo storico programma si occuperà di scienza, natura, storia e tecnologia. Su Rai 2 ci sarà la ventitreesima stagione della serie Tv Squadra Speciale Cobra 11: I guardiani di Engonia. Invece, su Rai3 andrà in onda il film drammatico Un fragile legame. Poi su Rai 4 verrà trasmesso il film horror Resident Evil: Retribution e su Rai Movie ci sarà il film Notte prima degli esami oggi, con Nicolas Vaporidis, Giorgio Panariello, Carolina Crescentini e Serena Autieri. Il palinsesto Mediaset per la serata di oggi 5 Agosto 2020 ha in programma, come abbiamo già anticipato, su Canale 5 la quinta puntata della serie turca Come sorelle. Su Italia 1 andrà in onda la settima stagione della serie Chicago Fire: Sotto copertura. Infine, su Rete 4 ci sarà il programma d’approfondimento CR4 La repubblica delle donne.

Gli altri canali

Su Mediaset 20 andrà in onda la seconda stagione della serie Tv The Sinner. Poi se vi piacciono le commedie su Cine 34 andrà in onda il film Maledetto il giorno che t’ho incontrato, con Carlo Verdone, Margherita Buy, Elisabetta Pozzi. Berardo e Camilla si conoscono dello psicanalista e diventano subito amici, intraprendendo così un viaggio tra i rapporti tra uomo e donna. Su La5, invece, ci sarà il film Ti amo troppo per dirtelo, con Jasmine Trinca, Carolina Crescentini, Francesco Scianna e Fabio Troiano. Infine, su Iris andrà in onda la commedia Fratello dove sei?, con George Clooney. >>Altre curiosità sul mondo dello spettacolo e non solo