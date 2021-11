Super Green Pass come funziona? Certificazione rinforzata per vaccinati e la modifica della durata ridotta rispetto agli attuali 12 mesi. Sono queste le due principali novità che potrebbero caratterizzare il decreto che il governo Draghi si accinge a varare. Con l’aumento dei contagi il presidente del Consiglio ragiona con i suoi ministri per mettere a punto delle restrizioni che scongiurino il rischio di un lockdown generale. Il paese è in zona bianca, ma la gialla, o peggio quella arancione, è un pericolo reale per diverse regioni. Per questa ragione i governatori spingono affinché vengano presi subito provvedimenti. Entro 48 ore è previsto un vertice con il premier, poi a metà settimana la cabina di regia.

Draghi pensa al Super Green Pass, incontro Regioni-governo: le nuove possibili regole

“Dobbiamo evitare che ci sia un aumento importante di richieste di ospedalizzazione. Dobbiamo anche dare certezze al sistema economico e imprenditoriale di questo paese”, le parole di Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle regioni, intervenendo a «In mezz’ora in più». “Proporremo al governo di scegliere il più presto possibile misure che possano favorire le vaccinazioni, garantendo in caso di passaggio di zona la possibilità di superare le restrizioni per le persone vaccinate o per coloro che hanno superato la malattia. Questo potrebbe spingere indecisi a partecipare alla campagna di vaccinazione e dare certezze a imprese, ristoratori, albergatori, negozianti”, ha aggiunto Fedriga. E ancora: “È una sfida difficile, ma dobbiamo tenere insieme questi due fattori. Se non interveniamo, oggi in una regione in zona arancione o rossa si chiude per tutti. Si chiude per tutti a prescindere, nella fotografia attuale. Parliamo di far fare un po’ più di cose a chi ha meno rischi di ospedalizzazione: non si tratta di chiudere qualcuno, si tratta di aprire un po’ di più per qualcun altro”.

Come funziona il Super Green Pass

Il nuovo decreto del governo arriverà in consiglio dei ministri per l’approvazione entro la fine della settimana. Draghi pare voglia muoversi a “due velocità”: per questo è plausibile che il super Green Pass entri in vigore da dicembre. L’ipotesi prevalente tra i ministri, come anticipa «Il Corriere della Sera», pare sia quella di far scattare le restrizioni per i non vaccinati. Il certificato verde con tampone dovrebbe valere a questo punto soltanto per andare a lavoro e per viaggi. Ancora però non è chiaro in che maniera sarà differenziato l’accesso a bar, ristoranti, teatri, cinema e stadi. Oltre a palestre, piscine e impianti sciistici. Insomma l’accesso alle attività ludiche.

Le ipotesi al vaglio dell’esecutivo

Per ottenere il Super Green Pass, quindi, ci si dovrebbe esclusivamente vaccinare oppure essere guariti dal Covid-19. Il tampone (molecolare) necessario soltanto per recarsi al lavoro. Oppure per salire su treni ad alta velocità e aerei. L'idea di rendere obbligatoria la certificazione verde Covid-19 anche per autobus, metropolitana e treni regionali ha registrato il no netto dei sindacati. Sarebbe davvero troppo difficile effettuare i controlli. Si spinge invece per l'obbligo vaccinale, ma al momento soltanto per alcune categorie. Gli esperti suggeriscono che esso possa valere, ad esempio, per docenti e forze dell'ordine, non soltanto per il personale medico. Se i numeri del contagio però dovessero peggiorare ancora, il governo potrebbe imporlo per tutti. Intanto da oggi 22 novembre gli over 40 potranno già ricevere la terza dose a patto che siano scaduti i 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale.