Covid bollettino 21 novembre 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 9.709 i nuovi casi di Covid registrati da ieri e 46 i decessi. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 487.109 test, tra tamponi molecolari e antigenici, con il tasso di positività che resta al 2% come ieri. (Continua a leggere dopo la foto)

Salgono a 4.345 i ricoverati con sintomi, +95 da ieri, e a 520 (+8) i pazienti in terapia intensiva, con 35 ingressi in un giorno. Gli attuali positivi sono 148.760 (+5.359) mentre i guariti nelle ultime 24 ore sono 4.302.

Nel Lazio 1.216 nuovi casi e 5 morti, in netto rialzo il numero dei ricoverati

Oggi nel Lazio su 13.984 tamponi molecolari e 27.182 tamponi antigenici per un totale di 41.166

tamponi, “si registrano 1.216 nuovi casi positivi (+137), 5 i decessi (+2), 636 i ricoverati (+23), 83 le terapie intensive (+3) e +549 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,9%. I casi a Roma città sono a quota 580”. Lo fa sapere l’assessore alla Salute della Regione Lazio Alessio D’Amato.

Covid bollettino 21 novembre 2021: in Emilia-Romagna 998 nuovi casi e 7 decessi, sale ancora il numero dei ricoverati

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 445.473 casi di positività, 998 in più rispetto a ieri, su un totale di 26.351 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 3,79%.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 177 nuovi casi e Rimini con 140: seguono Ravenna (123), Cesena (96), Ferrara (90), poi Forlì (88), Modena (80), Reggio Emilia (78), il Circondario Imolese (50), Piacenza (44) e infine Parma con 32 nuovi casi.

I guariti sono 284 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 417.654. I casi attivi sono 14.114 (+707). Di questi, le persone in isolamento a casa sono 13.540 (+673), il 96% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 52 (+1 rispetto a ieri), 522 quelli negli altri reparti Covid (+33).