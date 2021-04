Lunedì 19 aprile 2021. Nella notte l’annuncio della nascita della nuova “Super League Europea” diramato in maniera congiunta dai 12 Club Fondatori: “Dodici prestigiosi club europei di calcio hanno annunciato oggi congiuntamente un accordo per costituire una nuova competizione calcistica infrasettimanale, la Super League, governata dai Club Fondatori”. Si tratta di Ac Milan, Arsenal FC, Atletico de Madrid, Chelsea FC, FC Barcellona, FC Internazionale Milano, Juventus FC, Liverpool FC, Manchester City, Manchester United, Real Madrid CF e Tottenham Hotspur.

Nasce la “Super League Europea”, il regolamento ufficiale: tra le squadre Milan, Juve e Inter

Dodici club di calcio europei, tra i più titolati al mondo, hanno messo al corrente i tifosi di un nuovo importante progetto: la creazione della “Super League”. Èun campionato internazionale che nelle loro intenzioni dovrebbe affiancarsi a quelli nazionali e sostituire l’attuale Champions League. Una serie di competizioni che dovrebbe dare ai club partecipanti profitti maggiori anche per quanto riguarda i diritti televisivi. L’annuncio, anticipato domenica pomeriggio da alcuni media internazionali, ha ricevuto gli attacchi feroci della UEFA, l’organo di governo del calcio europeo, e dai principali campionati nazionali, che hanno minacciato di bandire i club che parteciperanno all’eventuale “Super League”. La notizia è stata criticata anche da tanti giornalisti e opinionisti sportivi, dell’avviso che essa “tradisca i valori del calcio”.

In un duro comunicato congiunto la UEFA, la Federazione calcistica inglese e la Premier League, la Federazione spagnola e la Liga, la Federazione italiana e la Serie A hanno bollato l’iniziativa come “cinica”. In verità la nascita della “Super League” era nell’aria: gli effetti della pandemia non hanno fatto altro che accelerare la messa a punto di un campionato alternativo inevitabile per chi è ben consapevole che il calcio sia passione, ma anche fonte di guadagno. “È previsto – si legge sempre nell’annuncio – “che altri tre club aderiranno come Club Fondatori prima della stagione inaugurale, che dovrebbe iniziare non appena possibile”.

Parteciperanno al nuovo campionato 20 club

Nello stesso comunicato gli organizzatori hanno reso noto il regolamento: alla “Super League” parteciperanno 20 club. Si tratta di 15 Club Fondatori e altre cinque squadre aggiuntive, che verranno classificate annualmente in base all’andamento della stagione precedente. Tutte le partite si giocheranno durante la settimana. I club continueranno a competere nei rispettivi campionati nazionali. La stagione prenderà il via ad agosto con la partecipazione delle società in due gironi da dieci, che giocheranno partite di andata e ritorno.

Soltanto i primi tre di ogni gruppo si qualificheranno per i quarti di finale. Le squadre che finiscono al quarto e quinto posto giocheranno un ulteriore playoff a due gambe. In seguito si terranno pure i playoff bipartiti dai quarti per raggiungere la finale, che si giocherà come partita unica, a fine maggio, in campo neutro. Per ora si tratta di una competizione maschile, ma non appena possibile sarà lanciato anche un campionato femminile.