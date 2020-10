Tra passione per la moda e talento per il ballo Talisa Ravagnani manda in orbita il seguito di Instagram: promettente ballerina della più recente edizione di Amici, la diciannovenne milanese è un concentrato di femminilità e seduzione tra gli scatti del proprio account personale. Con un seguito di oltre 150 mila followers, Talisa è stata una delle protagoniste più apprezzate e sostenute del talent di Canale 5 in cui si è saputa distinguere facendo la differenza rispetto agli sfidanti.

Talisa Ravagnani Instagram: intrigante femminilità

Modella e ballerina, la Ravagnani – a dispetto della sua giovane età – vanta già diverse esperienze di vita e professionali. Nata a Milano, Talisa ha vissuto a Dubai fino all’età di tredici anni, salvo poi trasferirsi a Los Angeles dove le si sono presentate opportunità piuttosto importanti per la carriera lavorativa. Coltivando la sua passione per la danza, nella città californiana la ballerina è riuscita ad entrare nel corpo di ballo di Selena Gomez, figurando quindi nel video di Look at her now. Ristabilitasi oggi in Italia, è dalla Liguria che la Ravagnani condivide i suoi scatti.

“Regina di bellezza”, “Bambola”

Immortalata innanzi ad una giostra, Talisa è la perfetta modella di un noto brand di abbigliamento per giovani donne. Alti stivali, mini shorts e giacca in simil pelle, top incrociato sul davanti: Talisa gioca con le pose esibendo al contempo gambe lunghissime e sex appeal. "Tutto questo è fuoco… – apprezzano i followers in visibilio – e tu sei incandescente!". "Regina di bellezza", esclamano. "Che meraviglia", "Sei straordinaria". "Unica… sei speciale", imparagonabile la ballerina agli occhi dei fan. "Bambola", "Bomba", "Bella come poche".