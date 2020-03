Addominali scolpiti e sguardo furbetto, stiamo parlando dell’irresistibile Taylor Mega. Le stories che pubblica tramite il suo account Instagram stanno rendendo questa quarantena molto facile da sopportare. L’influencer si è fatta conoscere come fidanzata di tantissime celebrità tra cui anche un membro dei Club Dogo. La sua personalità prorompente da quel momento non è stata più indifferente e attraverso programmi come L’Isola dei Famosi e Grande Fratello Vip si è creata un pubblico di fedelissimi. Taylor ha il talento di far parlare di sé ogni cosa che fa finisce sempre sulle prime pagine delle riviste di gossip. Merito forse del suo fascino e della sua incredibile sfrontatezza.

Taylor Mega e la quarantena

Taylor Mega è una di quelle influencer abituate a girare il mondo e per loro casa è praticamente un albergo: ci tornano solo per andare a dormire… o quasi. Proprio per questo è tra le persone che sta soffrendo molto questa reclusione forzata, nonostante abbia la fortuna di non essere da sola ma in compagnia di sua sorella. Nonostante il brutto periodo, come molte sue colleghe, ha trovato un’opportunità. Stringere ancora di più il legame con il suo pubblico che è già pazzo di lei. In questi giorni ci ha mostrato la sua routine domestica, come si allena e anche la paura e l’angoscia di uscire per dover fare la spesa. Un po’ quello che stiamo vivendo tutti noi.

La storia bollente

Uno dei punti più interessanti riguarda i suoi allenamenti in casa. Sotto il suo ultimo video è nata una polemica a riguardo. Sono in molti a scriverle cose del tipo “si vede che non ti alleni mai”, ma Taylor non ha lasciato correre. Ha risposto a tutti a tono facendo notare che per avere un fisico come il suo non basta un’alimentazione corretta, ma è con la sua ultima storia che li ha stesi tutti. Taylor ha pubblicato un video di lei con indosso una tutina rossa molto aderente che risalta le sue curve da paura. In questa breve clip mostra a tutti il suo fondoschiena con la citazione “si vede che non fai squat”. Un video in cui non c’è bisogno di aggiungere parole. Semplicemente esplosiva.