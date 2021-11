Terremoto Livorno oggi – Sabato 20 novembre 2021. Scossa di magnitudo 3.5 all’alba di stamani nella città toscana. Prima un forte boato, poi il sussulto della terra, che ha tremato per diversi secondi. Il sisma è stato avvertito su gran parte della Costa Livornese, ma anche a Firenze: al momento per fortuna non si segnalano danni, ma la paura è stata tanta. Altre due lievi scosse, di magnitudo 2 e 2.1, sono state registrate nelle ore successive. In via del tutto precauzionale, la Protezione civile ha predisposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per valutare eventuali criticità degli edifici.

Terremoto all’alba a Livorno, tre scosse di seguito: avvertito anche a Firenze

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 ha svegliato all’alba di oggi Livorno. Il sisma è stato avvertito in città e su gran parte della costa livornese. La prima scossa è stata molto forte. A seguire ce ne sono state due più lievi: una alle 6.24, l’altra alle 6.25, rispettivamente di magnitudo 2.0 e 2.1.

Il sisma secondo gli accertamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha avuto come epicentro un tratto di mare (il Mar Ligure) tra Livorno e Rosignano Solvay. Ad avvertirlo buona parte degli abitanti di Livorno. Sentita distintamente a Rosignano e a Cecina. Nessuna scena di panico però, i centralini dei vigili del fuoco non sono stati presi d’assalto. Non è la prima volta che Livorno viene colpita dal terremoto. È da considerarsi una zona sismica.

Scuole chiuse a scopo precauzionale

Il sindaco di Livorno , Luca Salvetti, ha deciso di chiudere le scuole di ogni ordine e grado. «Non vengono al momento segnalati al momento danni a cose o a persone ad ogni modo oggi, in via di estrema precauzione, le scuole di ogni ordine e grado saranno chiuse per valutare eventuali criticità nelle strutture», ha scritto Salvetti su Facebook.