Terremoto oggi a Ragusa, in Sicilia. Una violenta scossa di terremoto si è verificata alle 21:27 con epicentro in mare ma a pochi chilometri di distanza dalla costa, tra Marina di Acate e Scoglitti. La magnitudo provvisoria è stata stimata dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia tra 4.9 e 5.4 gradi della scala Richter, ma pochi minuti fa l’Ingv ha confermato una magnitudo (Mw) di 4.4 gradi. L’epicentro è stato individuato nelle coordinate geografiche (lat, lon) 36.92, 14.37 ad una profondità di 30 km.

Evento sismico del 22 dicembre 2020, Ml 4.6 (Mw 4.4), al largo della costa ragusana https://t.co/JgA6xr1sui — INGVterremoti (@INGVterremoti) December 22, 2020

La scossa di terremoto è stata molto forte: è stata avvertita in una vasta area, ben oltre la sola provincia di Ragusa. Le località più vicine all’epicentro, localizzato in mare, sono Vittoria, Acate, Santa Croce Camerina, Gela e la stessa Ragusa.

“E’ stato un terremoto molto profondo, con magnitudo 4.4. Ed è stato avvertito in tutta la Sicilia orientale”. Così si è espresso poco fa Stefano Branca, direttore dell’Osservatorio etneo dell’Ingv di Catania, parlando con l’Adnkronos della scossa di terremoto avvertita in Sicilia alle 21:27 di oggi, 22 dicembre 2020.

Centinaia di cittadini di Licata sono scesi dalle proprie abitazioni per riversarsi in auto e a piedi nei piazzali lontano dalle strutture. Sono moltissime le auto riunite nel posteggio del centro commerciale San Giorgio. "Abbiamo paura", hanno detto. "Non torneremo a casa stasera". Al momento ci sono solo "richieste di informazione, nessuna richiesta di soccorso né segnalazioni di danni" sulla forte scossa di terremoto che si è registrata in Sicilia orientale. Lo rendono noto i vigili del fuoco.