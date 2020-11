Tiziano Ferro età, altezza, peso, fidanzato, figli: tutto sull’ospite di “Domenica In”

Questo pomeriggio, 15 Novembre 2020, Tiziano Ferro sarà ospite a Dominica In, il talk show di Rai 1 condotto da Mara Venier. Il cantante apparirà in trasmissione direttamente in collegamento da Los Angeles, dove adesso vive insieme al marito Victor Allen. Tiziano quest’anno ha compiuto 40 anni e, con molta probabilità, dalla Venier parlerà del suo ultimo progetto: il docufilm “Ferro”, che lo vede protagonista, girato tra Italia e Stati Uniti grazie a Amazon Video. Il film ripercorre tutta la sua vita, dai problemi legati all’alcool ai suoi successi professionali. Attraverso il suo profilo Instagram, il cantate ha ricordato l’appuntamento con Dominica In a tutti i suoi followers: «Perché il mondo senza Mara semplicemente non va bene, a domenica!»

Tiziano Ferro: età, peso e altezza

Tiziano Ferro quanti anni ha? Cosa sappiamo sul cantante diventato celebre agli albori del duemila e scoperto da Mara Maionchi? Tiziano Ferro è nato il 21 febbraio 1980 a Latina, nel Lazio. Il cantante proprio quest’anno ha compiuto 40 anni. Il suo segno zodiacale è dei Pesci. L’artista quanto è alto? Qual è il suo peso? Uno degli uomini più amati dalle donne, infatti, mette in mostra non solo un sorriso raggiante in tutte le sue apparizioni. Il suo fisico è tonico. Frutto di tanto lavoro. La sua altezza? Tiziano è alto 181 centimetri e pesa 75 chilogrammi. I suoi dati IMC parlano di 22.89 come peso ideale.

La vita sentimentale

Il famoso cantante italiano, Tiziano Ferro, è sposato. Il 13 luglio 2019, a Sabaudia, si è unito civilmente al compagno Victor Allen, che aveva precedentemente sposato a Los Angeles il 25 giugno. Tiziano, ospite di Domenica In, non ha figli. Ma ha sempre dichiarato di voler diventar presto padre. Ai microfoni di Repubblica ha dichiarato: «In questo momento Victor lo vuole ancora di più un figlio, forse perché sta per compiere 55 anni. Qui in America la situazione è relativamente più facile, o meglio ci sono diverse soluzioni, come il cosiddetto “fostering”, ovvero la possibilità di occuparti per un certo tempo di un bimbo, anche senza una vera e propria adozione».

I suoi album

Quali sono gli album realizzati dal cantante italiano? Ecco tutti i lavori discografici di Tiziano Ferro: