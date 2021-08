Traffico autostrade week end Ferragosto – Si preannuncia come un fine settimana rovente, da bollino rosso, soprattutto in vista della festa più importante dell’estate. Il 15 agosto capiterà di domenica, un fatto che lascia prevedere un esodo vero e proprio degli Italiani verso le mete di villeggiatura. Per questo è in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti: sabato 14 agosto dalle 8 alle 22 e domenica 15 agosto dalle 7 alle 22.

Traffico autostrade a Ferragosto, bollino rosso: situazione viabilità

Traffico autostrade week end Ferragosto – Stando alle previsioni di Anas la circolazione dei veicoli sarà particolarmente intensa in direzione Sud sulle principali direttrici, specialmente lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica e ai valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia. Questo è quanto si è registrato venerdì e quel che ci si aspetta per oggi. Anche sulle corsie del rientro verso le grandi città però si preannuncia una circolazione massiccia nelle ore più calde della giornata. Difatti qualcuno anticipa il rientro dalle ferie per non muoversi il 15 agosto. Più critica la situazione di domenica, soprattutto nella prima mattinata e in serata: si prevede traffico intenso per spostamenti sulle brevi percorrenze per le tradizionali gite fuori porta su cui ripiegheranno tanti italiani.

Le strade che si preannunciano più trafficate sono quelle dei principali itinerari turistici: la A2 ”Autostrada del Mediterraneo” che attraversa Campania, Basilicata e Calabria; le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria, le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia; la strada statale 148 Pontina nel Lazio; la E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia Romagna e collega il nord est con il centro Italia. E ancora l’Aurelia, l’Adriatica e i raccordi autostradali che vanno verso i valichi di confine.

Come essere costantemente aggiornati

Per monitorare la situazione del fine settimana si possono utilizzare le diverse app di navigazione, aggiornate in tempo reale. Oppure si può chiamare il call center di Autostrade (840.04.21.21) 24 ore su 24. Per tutti gli aggiornamenti potete cliccare sul sito ufficiale di Anas. Informazioni anche sulle radio partner di Anas: Rai Isoradio, Radio Italia.