Savona traffico bloccato sulla A10, un uomo scende e fa l’albero di Natale. Già proprio così, una notizia che ha dell’assurdo. Fermo per un incidente da diverse ore, un giovane di Celle Ligure ha deciso di realizzare l’albero di Natale che stava trasportando in auto tra le vetture in coda sull’autostrada. L’idea del ragazzo, inutile dirlo, è diventata virale in poche ore grazie alla diffusione di video e foto sui social.

Incidente sull’autostrada A10 Genova-Savona nel tratto compreso tra Albisola e Savona in direzione Ventimiglia, nei pressi della galleria Monte Pasasco Est, all’altezza del chilometro 38. Coinvolte nel sinistro quattro autovetture. Due le persone ferite. Conseguenze? Lunghe code e traffico in tilt. Circolazione congestionata anche a causa dei cantieri che da settimane paralizzano la Liguria con restringimenti di carreggiate e deviazioni varie. Stanco di aspettare, di restare fermo un giovane è sceso dall’auto e ha spiazzato tutti con un gesto incredibile. L’uomo ha deciso di passare il tempo in un modo a dir poco inusuale: il video girato da alcuni automobilisti ha fatto il giro del web.

Un giovane di Celle Ligure ha deciso si allestire l'albero di Natale che stava trasportando nella sua macchina tra le vetture in coda sulla A10. Secondo "Primocanale", ad aiutarlo nella realizzazione dell'albero, si sono aggiunti poi altri automobilisti. I conducenti, scesi dalle proprie auto ferme in fila, hanno dato una mano nell'allestimento dell'abete con tanto di decorazioni, palline e lucine. Sembrava la scena di un film, ma è andata davvero così. Tutto vero, nulla di preparato. Il quotidiano online Primocanale sul sito ha pubblicato anche il filmato. Un'iniziativa ripresa da altri media come "Caffeina" che scrive: "Anche gli imprevisti possono essere affrontati con uno spirito diverso, in questo caso natalizio, e l'automobilista protagonista della notizia ne è la dimostrazione".