Tragedia in Friuli Venezia Giulia. In un appartamento all’ultimo piano di via dei Giuliani 27, a Trieste, c’è stata un’esplosione, che secondo le prime ricostruzioni sarebbe stata determinata da una fuga di gas. Al momento non risultano persone coinvolte. Stando a quanto riferito da «Today» l’appartamento era vuoto al momento dell’accaduto. Senza parole, sotto choc, per quanto successo gli inquilini del palazzo. Sul posto ci sono al momento le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Le indagini sono in corso.

Trieste, violenta esplosione in via dei Giuliani: vigili del fuoco sul posto

Un'esplosione violenta in un appartamento si è verificata poco dopo le 10 di questa mattina, venerdì 18 marzo, all'ultimo piano dello stabile in via dei Giuliani 27, nel rione di San Giacomo. Non si conoscono troppi dettagli, come dicevamo in apertura. Non risulterebbero feriti né intossicati fortunatamente. Sul posto Vigili del fuoco, forze dell'ordine e i sanitari del 118. Le persone si sono riversate in strada. Tanta la paura tra i residenti.