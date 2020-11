Continua la perdita di consensi del Movimento 5 Stelle. Lega e Partito Democratico, invece, sono sempre più vicini: ora li distanziano solamente 3 punti percentuali. A sottolineare il trend sono gli ultimi sondaggi politici realizzati da SWG per il Tg di La7. Anche Fratelli d’Italia risulta essere un po’ sofferente: nonostante l’allungo degli ultimi mesi che gli ha permesso di superare in classifica il M5S, il partito di Giorgia Meloni sembra non riuscire a segnare un vero e proprio distacco. Anzi, sebbene di poco, perde addirittura qualche consenso. La Lega, invece, torna a crescere leggermente, ma contestualmente lo fa anche il Partito Democratico confermando la rincorsa dei dem verso il primo posto.

Ultimi sondaggi politici, le percentuali dei partiti

Ecco le percentuali che, secondo gli ultimi sondaggi politici realizzati da Swg, i partiti raccoglierebbero in caso di nuove elezioni:

Lega: 23,8%

Partito Democratico: 20,8%

Fratelli d’Italia: 15,7%

Movimento 5 Stelle: 15.0%

Forza Italia: 6,2%

Sinistra It./MDP Art.1: 3,6%

Italia Viva: 3,3%

Azione: 3,2%

+Europa: 2,4%

Verdi: 1,7%

Cambiamo!: 1,2%

Altra lista: 3,1%

Non si esprime: 37%

La Lega si conferma ancora il primo partito. Rispetto a sette giorni fa ha guadagnato lo 0,5% attestandosi così il 23,8% delle intenzioni di voto. Lo segue a ruota il Partito Democratico, che a sua volta guadagna lo 0,4% e si mantiene stabile nella seconda posizione della classifica con il 20,8% dei consensi. Terzo posto invece per Fratelli d’Italia che, nonostante il segno negativo di questa settimana (-0,5%), riesce a mantenersi sopra al Movimento 5 Stelle grazie al suo 15,7%. I pentastellati, infatti, perdono quasi lo 0,5% e questo li porta a bloccarsi al 15% dei consensi. Subisce un leggero calo anche il partito di Silvio Berlusconi, Forza Italia, che con lo 0,2% in meno è costretto a fermarsi a una percentuale pari al 6,2%. In ogni caso, resta fedelmente la terza forza del centrodestra. Infine, ci sono i partiti più piccoli: gli unici tre a superare la soglia di sbarramento sono Sinistra It./MDP Art.1 con il 3,6%, Italia Viva, con il suo 3,3% e Azione di Calenda con il 3,2%.

Nonostante la crescita, +Europa invece si ferma al 2,4%. Lo seguono poi i Verdi con l’1,7% e Cambiamo! di Giovanni Toti con l’1,2%. Ancora ampia la platea di coloro che preferiscono non esprimersi: 37%.

Lo scenario politico

A partire da oggi fino al 3 dicembre saranno in vigore delle nuove misure restrittive contro la diffusione del coronavirus. L’Italia è stata divisa in tre aree: zone rosse, arancioni e gialle. In base a 21 criteri e ai fattori di rischio, Lombardia, Calabria, Valle D’Aosta e Piemonte sono risultate quelle più critiche. E si può dire che inizino un vero e proprio lockdown. La scelta di suddividere lo Stato in diverse aree, però, non è stata per niente apprezzata da alcuni governatori delle regioni. In particolare, i presidenti delle zone designate come rosse e arancioni ritengono che sia stata una scelta “ingiusta” e “assurda”. Attilio Fontana, il governatore della Lombardia, lo ha addirittura definito “uno schiaffo in faccia alla Regione e a tutti i lombardi. Un modo di comportarsi che la mia gente non merita”. Nino Spirlì, il vicepresidente della Calabria, sembra abbia addirittura modificato i criteri pur di non rientrare nella zona rossa. Tutti sforzi inutili però.

La fase 1, tuttavia, ci ha dimostrato che il lockdown è l'unico modo valido per contrastare la diffusione del coronavirus. L'Italia, però, non poteva permettersi di fermare di nuovo l'intero Paese, quindi forse questo potrebbe essere l'unica via possibile: monitorare le zone con più contagi, nella quale gli ospedali rischiano il collasso, e intervenire direttamente.