“Blogtivvu” ha rilanciato le recenti dichiarazioni di una delle ex protagoniste del Trono over di ‘Uomini e donne’, che ha sparato a zero sulla conduttrice del dating show di Canale 5 Maria De Filippi. Si tratta di Angela Favolosa Cubista, bionda peperina, volto simpatico alla padrona di casa, che dopo anni di trasmissione in cui è stata una presenza fissa, è sparita dagli schermi Mediaset. La catanese con la passione per la discoteca è sbarcata su TikTok e, tra un video e altro, è tornata a parlare della sua esperienza a U&D e non ha risparmiato un attacco alla De Filippi.

“Uomini e donne”, ex del Trono over all’attacco: «Maria De Filippi mi ha sfruttata e buttata via»

Angela Favolosa Cubista contro Maria De Filippi. Incredibile, ma vero: «Io da Maria De Filippi non prendevo nemmeno una lira, mi ha sfruttato e poi mi ha buttato perché fanno così. Il mondo dello spettacolo è così. Berlusconi in agosto faceva la pubblicità che a settembre doveva mettere tutti i programmi nuovi, ma invece c’è sempre Uomini e Donne, Barbara D’Urso… perché devono ballare “incucchiati”, a contatto fisico? Perché ci conviene a Berlusconi… Io non li guardo perché non m’interessa: è giusto? Anche se hanno la mascherina sono vicini, e non è giusto…», ha affermato su TikTok l’anziana signora, puntando il dito contro Queen Mary.

«Volevo bene a Maria ed ero abituata ad andare lì per ballare»

Già in passato l'esuberante Angela Favolosa Cubista, che per qualche tempo è stata ospite anche nei salotti tv di Barbara D'Urso, si era espressa sulla delicata questione, non tacendo la propria amarezza: «Sono rimasta delusa da questa decisione, sono anche dimagrita 4 chili. Volevo bene a Maria ed ero abituata ad andare lì per ballare. Poi, all'improvviso, mi hanno lasciata a casa». In realtà, le ragioni che hanno spinto la conduttrice Maria De Filippi a non riconfermarla al dating show di Canale 5 non sono mai state rese note. Come dicevamo la stessa diretta interessata non è riuscita a darsi una spiegazione: cosa sarà accaduto? Dopo questo sfogo è difficile pensare che Angela Favolosa Cubista possa fare ritorno in trasmissione.