Variante Omicron, allerta su un volo Roma-Alghero: 130 passeggeri in isolamento

Variante Omicron in Italia, allerta anche in Sardegna – Giovedì 2 dicembre 2021. Secondo quanto riferito da “TgCom24” e “Ansa” l’allarme sarebbe scattato a seguito della scoperta di un positivo all’aeroporto. Si tratta un passeggero a bordo di un volo Roma-Alghero atterrato domenica notte, rientrando dall’Africa con scalo prima in Olanda e poi a Fiumicino. La persona è risultata contagiata dopo essersi sottoposta al tampone rinofaringeo. Il sospetto è che possa essere stato infettato dalla nuova variante del virus. Tutte le 130 persone presenti sull’aereo sono state messe in quarantena e giovedì saranno effettuati i tamponi. Qualora dovessero risultare altri positivi, scatteranno i protocolli del caso. Si seguiranno le indicazioni del ministro della Salute Roberto Speranza contenute nella nuova ordinanza, quella emessa il 26 novembre 2021.

Variante Omicron, allerta in Sardegna su un volo Roma-Alghero: 130 passeggeri in isolamento

Paura in Sardegna per un uomo risultato positivo all’aeroporto. Si sospetta che la persona possa aver preso la temuta variante Omicron. Le operazioni di sequenziamento del virus hanno già preso il via. Al laboratorio di Microbiologia e virologia dell’Aou di Sassari, si è già al lavoro per portare a compimento il sequenziamento del virus riscontrato sul passeggero in arrivo dall’Africa. Soltanto ad inizio prossima settimana si potrà sapere se si tratta della variante Omicron. Una prima analisi rapida del virus ha accertato che non si è davanti al ceppo originario del Sars Cov 2. “Come stabilito dal nuovo protocollo, appena è stata confermata la positività del passeggero arrivato dall’estero, è scattato il tracciamento e le misure preventive non solo per i passeggeri che hanno viaggiato al suo fianco, ma per tutte le persone che si trovavano su quel volo”, ha detto il responsabile del Dipartimento prevenzione Nord dell’Ats Sardegna, Francesco Sgarangella.

Giovedì ci sarà il primo test programmato per i tutti i passeggeri

Giovedì ci sarà il primo test programmato per tutti i 130 passeggeri. Anche se dovessero risultare negativi, essi dovranno fare un periodo di quarantena e sottoporsi ad un secondo tampone. Tra i passeggeri, secondo quanto riferisce “TgCom24”, ci sono componenti della squadra di calcio Torres Sassari in quarantena, quindi calciatori, dirigenti e tecnici della Torres Sassari, di rientro dalla trasferta a Santa Maria Capua Vetere, in Campania, dove si è tenuta la partita del campionato di Serie D, contro la squadra del Gladiator. Da qui l’ipotesi che i prossimi incontri di calcio potrebbero essere rinviati. Nessuno dei passeggeri, neppure il contagiato, risultano avere sintomi. Leggi anche l’articolo —> Vaccini, Gismondo sbotta contro Bancel (Ceo Moderna) e denuncia conflitto di interessi: “Parole molto gravi”