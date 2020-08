La ex deputata Vladimir Luxuria ha appena pubblicato uno scatto mozzafiato su Instagram. La giornalista ha da poco terminato le vacanze nella Costiera Amalfitana, dopo vari eventi di lavoro si è concessa un po’ di sole nella piccola isola di Minori. Da qualche giorno però si trova in Molise, e non si è fatta scappare l’occasione di trascorrere pochi giorni in riva al mare. Proprio sulle coste molisane, la bella ex parlamentare pubblica uno scatto che ha scatenato i fan e anche qualche hater. «Ammazza che fisico!», le scrive sotto un utente.

Vladimir Luxuria su Instagram, silhouette stupenda e gambe slanciate

Vladimir Luxuria è radiosa. Nello scatto pubblicato è in perfetta posa da “Venere” di Botticelli. Sorride felice all’obiettivo mentre indossa un “due pezzi” tempestato di strass oro ed un capello di paglia da perfetta vacanziera. Addominali da urlo e gambe slanciate, Luxuria non esita un momento a mettere in mostra la silhouette definita! E come ogni post che si rispetti, sotto lo scatto in costume, non manca la citazione filosofica: «E quando la notte sembra cosi buia, l’alba invece arriva ad accarezzarti con i suoi raggi, a trasformare ogni lacrima in uno zaffiro splendente, a rendere il dolore un lontano ricordo il cui solo pensiero di averlo superato rende ogni minuto del tuo presente pieno di gioia, forza e speranza». Sotto la foto si sono riversati i fan più accaniti: «Ti ammiro tantissimo, sei una forza della natura» scrive un utente, «Ammazza che fisico! Che invidia» risponde un altro.

Vladimir Luxuria su Instagram, costume “biricchino” mostra troppo

A qualche occhio indiscreto non é scappato un piccolo particolare. Sarà per colpa del colore chiaro del costume, sta di fatto che si intravede un po “troppo”. Che Luxuria sia un transessuale é ormai noto a tutti, eppure alcuni utenti “sfacciati” non esitano a dire la loro. «Attenta! Si vede il marsupio!» scrive un utente, e ancora: «Abbiamo tutti zoomato, quasi incredibilmente piatta, in ogni caso era piccoletto!». Che sia abituata a questo tipo di ironia lo sappiamo, ma sarebbe meglio, per rispetto verso chi sta leggendo, fare un passo indietro e per una buona volta, tacere.