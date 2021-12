“In un paese normale lei parlerebbe al circo”. “Zona bianca”, lite tra Contri e Bassetti

Quando si parla di Covid, vaccini e Green Pass lo scontro è sempre dietro l’angolo. Dopo l’exploit televisivo della sera prima a “Cartabianca”, il professore universitario ed ex dirigente della Rai Alberto Contri ha avuto un altro battibecco in diretta. La lite è scoppiata stavolta con il Direttore della Clinica Malattie Infettive del San Martino di Genova Matteo Bassetti, che pure non è nuovo a confronti duri in diretta. Il botta e risposta tra Bassetti e Contri è andato in scena a “Zona Bianca”, la trasmissione condotta da Giuseppe Brindisi, in onda su Rete 4.

Matteo Bassetti stava parlando dell’attuale situazione nelle terapie intensive, in cui ci sono molti non vaccinati pentiti di aver non aver dato ascolto alla scienza, ma a “dei cattivi maestri”. A detta dell’infettivologo infatti «la colpa non è di chi ha scelto di non vaccinarsi, ma di chi deliberatamente ha passato gli ultimi otto mesi raccontandogli che era meglio non vaccinarsi perché i vaccini erano la quintessenza del male. Quindi, le morti che noi stiamo vedendo oggi, e sono tante, hanno un mandante. E di cattivi maestri nella televisione italiana, anche nella vostra, ne abbiamo visti troppi». L’esperto non ha citato Contri, che però si è sentito chiamare in causa e ha ribattuto: «Ho fatto 21 anni di lavoro con le case farmaceutiche dal 1972 al 1993. E ho lavorato come fa oggi tutti i giorni il professor Bassetti che sappiamo essere in palese conflitto di interesse. Quindi tutto quello che dice è viziato dalle sue consulenze con le case farmaceutiche. Basta, dica pure tutto quello che vuole».

«L’unica cosa che sa fare è arrivare all’insulto personale»

«L'unica cosa che sa fare lei e quelli che la seguono è di arrivare all'insulto personale. Lo conosciamo il suo metodo e quello dei suoi accoliti. Io ho già chiarito come lo dovevo chiarire quali sono i miei conflitti che sono regolamentati dalla legge italiana. Per cui eviti di parlare sul personale. È evidente che lei ha dei limiti sull'argomento che sta trattando», ha detto indignato Bassetti. Ma Contri ha risposto piccato: «No, lei ha cominciato con gli insulti. Ma certo, come no….stia un po' zitto per favore». Il dibattito è degenerato: «Lei di frottole ne ha dette per molti anni, ma quello che è più grave è che è un professore di medicina», ha aggiunto Contri. «Io per dire queste cose che ho detto stasera ho studiato sei anni medicina, ho fatto quattro anni di specialità in malattie infettive e ho pubblicato 600 lavori con oltre 20mila citazioni», ha sottolineato il medico. Poi la chiosa amarissima: «Lei che cosa ha fatto per parlare e dire le stupidaggini che sta dicendo? In un Paese normale sa lei dove la fanno parlare? Al circo».