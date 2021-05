Covid, le regioni in zona bianca da lunedì, in Italia il 37% della popolazione è vaccinata

Dall’inizio della campagna vaccinale, il 37% degli italiani ha ricevuto una o due dosi di vaccino anti-Covid. Figliuolo ha dichiarato che a breve anche i giovani potranno ricevere il siero, mentre resta titubante sulla possibilità per la popolazione di farsi vaccinare in vacanza. Intanto in Italia tre regioni passeranno alla zona bianca da lunedì, la fascia con minori restrizioni.

Quando riceveranno il vaccino Covid i giovani?

Il piano vaccinale del Governo dà la priorità di ricevere il siero alle categorie più a rischio. Secondo le stime del ministero della Salute undici milioni di italiani sono completamente immunizzati dal il Covid. Altrettanti hanno iniziato il ciclo vaccinale ricevendo la prima dose. Quindi attualmente il 37% è protetto completamente o parzialmente dal virus.

L’85% degli over 70 e il 70% degli over 60 hanno ricevuto il vaccino. In questi giorni le vaccinazioni proseguono anche per gli over 50 e gli over 40. Quando toccherà ai giovani? Entrò metà giugno verrà pubblicata una circolare del commissario Figliuolo. Il ministro dell’Istruzione Bianchi ha dichiarato che il Governo sta lavorando per garantire il vaccino anche ai più giovani. “Stiamo lavorando, in vista dell’ok dell’Agenzia europea del farmaco, al vaccino dai 12 anni. Speriamo ci sia il via libera e di immunizzare tutti i nostri ragazzi, è fondamentale non solo per essere a scuola, che è già sicura, ma per farli finalmente incontrare”.

Zona bianca da lunedì

Le Regioni che passeranno dalla zona gialla alla zona bianca dal prossimo lunedì sono Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna. Per queste, le uniche regole da seguire saranno il distanziamento e l'utilizzo della mascherina e il divieto di assembramento. Sono molte altre le Regioni che si stanno avvicinando alla zona con minori restrizioni. Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto dopo tre settimane consecutive in zona gialla potranno passare alla zona bianca dal 7 giugno. Anche le Regioni Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Piemonte, Puglia e la provincia di Trento cambieranno colore, dal 14 giugno.