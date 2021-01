Nuovo Dpcm, le misure più probabili

La linea del governo quindi dovrà ancora essere caratterizzata dal rigore. Per questo motivo molto probabilmente anche dopo il 16 di gennaio verrà imposto il divieto di spostamento fra le regioni. La possibilità per chi risiede in dei comuni con meno di 5mila abitanti di uscire dal suo territorio in un raggio massimo di 30 km, invece, potrebbe essere confermata per le zone arancioni anche dopo il 16. Allo stesso modo, praticamente certo è il mantenimento del coprifuoco imposto dalle 22 alle 5 del mattino. Inoltre, pare che rimarrà anche la deroga per le visite a casa di amici e parenti, con le stesse regole che già conosciamo, ma con una piccola differenza. Sarà possibile effettuare questi spostamenti solamente all’interno del proprio comune, e solo se si vive in una zona rossa.

Infine, il nuovo Dpcm conterrà una serie di modifiche sullo sport. Pare che il ministro Vincenzo Spadafora, infatti, stia lavorando per consentire di tornare ad allenarsi in forma individuale anche a calcio, basket e negli altri sport di squadra. Questo, per lo meno, nelle zone gialle. Sembra però che non sarà facile riuscire a ottenere un via libera, soprattutto a fronte delle preoccupazioni espresse da Speranza, Bocca e Franceschini.