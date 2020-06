Alessandro Meluzzi: «Coronavirus falsa pandemia. Malati pompati con terapie sbagliate»

Sconcerto a ‘Live non è la D’Urso’ dopo l’intervento di Alessandro Meluzzi, che supportando le teorie del complotto ha affermato l’inesistenza del Coronavirus. Nel corso dell’ultima puntata in onda ieri sera, domenica 21 giugno 2020, lo psichiatra e criminologo, parlando del Covid-19, ha dichiarato fermo: «Abbiamo sentito tutto e il contrario di tutto. Ora bisogna cominciare una narrazione diversa nei confronti del colossale imbroglio costruito anche intorno alla narrazione di questa falsa pandemia. Quando conteremo i numeri alla fine dell’anno, quelli dei morti generali, non solo quelli da Covid-19, capiremo che questa narrazione è stata distorta».

Alessandro Meluzzi, ‘Live Non è la D’Urso’: «Coronavirus falsa pandemia. Malati pompati con terapie sbagliate»

Dopo le parole del ministro della Salute Roberto Speranza prima e di Giorgia Meloni poi, in studio da Barbara D’Urso è intervenuto il professor Alessandro Meluzzi, che ha fatto saltare tutti sulla sedie con delle affermazioni choc. La conduttrice subito ha preso le distanze dalle dichiarazioni del 64enne napoletano: «Meluzzi io non sono d’accordo con quello che stai dicendo. Falsa pandemia mi rifiuto di ascoltarlo. Tu non ci sei stato negli ospedali e nei reparti di terapia intensiva dove morivano anche i ragazzi», ha replicato la padrona di casa. Le sue parole però sono cadute nel vuoto, Alessandro Meluzzi ha insistito puntando il dito contro le cure impiegate. A detta dello psichiatra le persone sarebbero state «pompate con terapie sbagliate e con l’ossigeno». «Mi assumo la responsabilità di ciò che dico. Ci sono state terapie sbagliate», ha dichiarato fermo il criminologo, che è stato eletto deputato per Forza Italia nel 1994 e senatore nel 1996.

«Raccontata così è troppo semplice…», la padrona di casa si è dissociata

Per riportare l'ordine in studio la padrona di casa si è vista costretta ad intervenire ancora: «La verità è che virologi e medici si sono ritrovati di fronte ad un virus sconosciuto». Meluzzi non ha mollato e ha risposto: «Ma è molto simile alla Sars!». A quel punto la conduttrice ha chiuso la questione esclamando: «Raccontata così è troppo semplice…».