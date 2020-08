«Sono molto timido, introverso e anche noioso e l’idea di dover rispondere a domande che non riguardano il mio lavoro m’imbarazzo». Ospite oggi, lunedì 3 agosto 2020, al programma di Raiuno condotto da Pierluigi Diaco, ‘Io e te’, il direttore de ‘Il Giornale’, Alessandro Sallusti. Il giornalista 63enne, che ha concesso un’interessante intervista, in cui ha parlato tanto della sua carriera, ma anche della sfera privata, ha ricevuto una sorpresa inaspettata. Una dedica struggente, un videomessaggio che ha colto di sorpresa pure il padrone di casa.

Alessandro Sallusti a ‘Io e te’, sorpresa in diretta: «Mi hai cambiato la vita», Diaco commosso

Alessandro Sallusti, invitato nel salotto di Raiuno da Pierluigi Diaco, ha ricevuto una meravigliosa sorpresa dalla sua attuale compagna, Patrizia Groppelli, opinionista di “Pomeriggio 5”. «Da quattro anni condividiamo la vita insieme, grazie per avermi dato una famiglia. Mi hai cambiato la vita», ha detto la donna nel breve filmato. «Una vera e propria dichiarazione d’amore», ha affermato il conduttore di ‘Io e te’, poi interrotto da Sallusti, che con schiettezza ha dichiarato: «È reciproca. La vita con lei è bella. Ci siamo incontrati in maniera rocambolesca quando entrambi avevamo problemi con i rispettivi partner. Abbiamo iniziato a frequentarci, la prima fuga d’amore in Puglia».

Nel corso dell'intervista il direttore de 'Il Giornale' ha parlato anche del padre: «È stato un uomo severo, ho avuto un rapporto irrisolto con lui finché poi non si è ammalato. Ero il secondogenito e fui mandato all'istituto tecnico, mentre mio fratello maggiore al liceo. Ma io già sognavo di fare il giornalista». A proposito della sua attività Alessandro Sallusti ha dichiarato sorridente: «Non ho mai lavorato un giorno in vita mia, perché quando tu fai un lavoro realizzando il tuo sogno, quello non è lavoro». A commentare positivamente la presenza del giornalista e direttore de 'Il Giornale' in trasmissione la 'Regina della Lirica', Katia Ricciarelli, che ha ammesso di trovare il 63enne «un uomo molto affascinante». Voi che ne pensate?