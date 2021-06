in

Amici – Martina e Raffaele sono innamorati. La ballerina ha condiviso i tanti momenti trascorsi con Raffaele durante una vacanza in Sardegna. I due sembra che siano una coppia. Non tutti però hanno reagito bene alla notizia: Martina infatti ha iniziato la relazione con il cantante, preferendo lui ad Aka7even. La ragazza si è difesa con un post su Instagram, un messaggio importante e sullo sfondo un bacio con Raffaele. Anche Aka non ha preso bene la notizia.

Amici Martina e Raffaele insieme in Sardegna

Raffaele Renda ha preso un volo diretto in Sardegna per incontrare Martina Miliddi. I due hanno ufficializzato la loro relazione. Martina ha condiviso sul suo profilo ufficiale Instagram (@martinamiliddi) le foto dei tanti momenti spesi con il suo nuovo amore. I due cantano, ballano e si godono gli stupendi paesaggi sardi, insieme. A confermare la loro relazione una Stories: sullo sfondo una foto di un bacio.

La reazione di Aka7even

Martina era una delle ballerine arrivate al serale di Amici 20. Durante la sua esperienza nel talent si è avvicinata ad un cantante: Aka7even. I due hanno avuto un rapporto complicato, dettato soprattutto dall’indecisione di Martina. Lei ad un certo punto ha deciso di chiudere la relazione perché sentiva qualcosa per Raffaele, un altro cantante di Amici. Molti fan del programma hanno criticato la ballerina per aver chiuso con Aka7even per poi iniziare una storia d’amore con Raffaele, suo collega e amico.

La ragazza però adesso vuole vivere il suo nuovo amore con serenità e per difendersi dagli attacchi subiti ha scritto un messaggio su Instagram. "Leggo i vostri commenti e penso quanto tempo sprecato a insultare due ragazzi di 20 anni che si godono la vita così com'è. Meno cattiveria, vivi e lascia vivere..Siate coraggiosi di prendere la vostra vita in mano… non c'è cosa più bella di vivere senza pensieri". D'altra parte Aka7even sembra lontano da tutto questo, o quasi. Infatti quando gli è stato chiesto del suo rapporto con Martina lui aveva risposto con decisione. "È questione chiusa, ognuno ha la sua vita e seguirà la sua strada". Nel frattempo però ha smesso di seguire su Instagram sia l'ex fidanzata che il cantante, senza commentare quanto accaduto.