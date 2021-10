Amministrative 2021, su Urbanpost.it seguiamo in diretta i risultati delle elezioni di sindaco e consigli comunali in molte città italiane, tra cui la capitale Roma, Milano, Napoli, Torino e Bologna. Dalle 15 di oggi lunedì 4 ottobre 2021 exit poll, proiezioni e risultati in tempo reale con un live blog in aggiornamento continuo. (Continua a leggere dopo la foto)

Amministrative 2021: exit poll, proiezioni, risultati in tempo reale – live Blog

16:36 – Milano, primi dati ufficiali dello spoglio dal Viminale. 6 sezioni 1.248, Beppe Sala 51,73%, Luca Bernardo 39,60%, Layla Pavone 2,89%, Gianluigi Paragone 1,45%.

16:35 – L’affluenza definitiva alle suppletive per la Camera nel collegio uninominale Toscana 12 (Siena) è del 35,93%. Secondo i dati diffusi dal Viminale, hanno votato 71.868 elettori. Tra i candidati il segretario PD Enrico Letta.

16:30 – Prima proiezione Swg per La7, alle comunali a Roma il candidato Enrico Michetti (centrodestra) raggiunge una forchetta del 29.9-33.9. Seguito da un testa a testa tra Virginia Raggi e Roberto Gualtieri 21.1-25.1. Segue Carlo Calenda con 15,1-19,1%.

16:15 – Secondo la prima proiezione Swg La7, con una copertura del 4%, a Torino il candidato del centrosinistra Stefano Lo Russo è al 40,6-44,6% e il candidato del centrodestra Paolo Damilano è al 36-40%.

16:10 – Prima proiezione Swg La7 (2% dei voti), a Milano si consolida il vantaggio di Sala. Il sindaco uscente è dato tra il 56,2 e il 60,2%, mentre il suo diretto avversario Bernardo è tra il 27,2 e il 31,2%.

Sala a valanga dalla primissima proiezione SWG https://t.co/wjcAWvfF5V — Lorenzo Pregliasco (@lorepregliasco) October 4, 2021

16:06 – Proiezione Swg per La7, alle comunali a Napoli il candidato Gaetano Manfredi (centrosinistra e M5s) raggiunge una forchetta del 60.9%-64.9% seguito da Catello Maresca (centrodestra) con il 15-19. Seguono Antonio Bassolino (8.4-12.4%).

16:03 – A Torino nei 919 seggi si sono presentati 331.488 elettori, pari al 48,06% dei 689.684 aventi diritto, il peggior risultato della storia nel capoluogo piemontese. Solo nel 2016 la percentuale degli elettori alle urne è rimasta sotto il 60%

15:45 – Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sta seguendo lo spoglio delle elezioni amministrative dal suo ufficio a Palazzo Marino, sede del Comune. E’ atteso più tardi nella sede del suo comitato elettorale nel quartiere Isola.

15:33 – Il Viminale rende noto che la percentuale dell’affluenza alle ore 15 è pari al 59,79%. Nelle precedenti consultazioni, nel 2016, il dato era stato del 65,98% ma in quell’occasione si era andati al voto in un solo giorno. A Milano affluenza più bassa di sempre. Alle urne il 47,6%, alle elezioni del 2016 voto’ il 54,6%.

#Comunali: a #Milano affluenza più bassa di sempre. Alle urne il 47,6%, alle elezioni del 2016 voto’ il 54,6% pic.twitter.com/vASvvOgntC — Tg La7 (@TgLa7) October 4, 2021

15:30 – Il segretario del Pd Enrico Letta potrebbe fare un primo commento sull’andamento dei risultati delle elezioni amministrative intorno alle 17. Lo si apprende al comitato elettorale allestito all’hotel Garden di Siena dove Letta segue anche lo spoglio dello scrutinio per le elezioni suppletive del collegio Toscana 12 che lo vede candidato.

#Elezioni amministrative, regionali e suppletive della Camera dei deputati, aperta la sala stampa del #Viminale. Dalle ore 15 le operazioni di scrutinio in tempo reale su #Eligendo https://t.co/xXTMfTWMMg#elezioniamministrative2021 #4ottobre pic.twitter.com/nWEcI4s2t8 — Il Viminale (@Viminale) October 4, 2021

15:03 – Instant Poll di Quorum/Youtrend per Sky TG24, a Napoli Gaetano Manfredi (sostenuto da centrosinistra e M5s) sarebbe tra il 49 e il 53%; Catello Maresca 23-27%; Antonio Bassolino 10-14%; Alessandra Clemente 6-10%. Altri candidati 3-5%.

15:03 – In base al primo Instant Poll di Quorum/ Youtrend per Sky TG24, a Torino Stefano Lo Russo (centrosinistra) si attesta al al 43-47%, Paolo Damilano è tra il 38 e il 42%. , Valentina Sganga 6-10%, Angelo D’Orsi 2-4%. Altri candidati 3-5%.

15:02 – Instant poll Quorum SkyTg24 a Milano Sala (Centrosinistra) tra il 51 e il 55% in netto vantaggio su Bernardo (Centrodestra) tra il 32 e il 36%. Paragone supera il M5S.

15:01 – Instant poll Quorum SkyTg24 a Roma Gualtieri (Centrosinistra) tra il 26 e il 30% davanti a Michetti (Centrodestra) tra il 24 e il 28%. Testa a testa per la terza piazza tra Calenda e Raggi, entrambi tra il 18 e il 22%.

14:32 – I 5 sindaci già eletti in provincia di Salerno, in quanto candidati unici che hanno già raggiunto il quorum del 40%. Fortunato Della Monica, confermato sindaco di Cetara, Pasquale Buonocore, nuovo sindaco di Conca dei Marini, Pietro Pentangelo, confermato sindaco di Corbara, Paolo Astone, nuovo sindaco di Ogliastro Cilento, e Anna Maria Caso, nuovo sindaco di Praiano.

14:20 – In una scuola di San Pietro a Patierno, a Napoli, i carabinieri della locale stazione, impegnati in un servizio destinato a vigilare sulla regolarita’ delle operazioni di voto, hanno denunciato un 46enne e una 36enne, sorpresi a scattare immagini al voto appena riportato sulle schede elettorali. I due cellulari sono stati sequestrati.

13:37 – Il segretario della Lega Matteo Salvini è arrivato nella sede del partito, in via Bellerio a Milano, dove attenderà i risultati delle amministrative.

13:12 – Siamo “in attesa del risultato delle elezioni amministrative (peccato per la bassa affluenza, ma siamo molto fiduciosi sul risultato dei candidati sostenuti da Italia Viva)”. Lo scrive Matteo Renzi sulla sua Enews.

12:35 – Sono 8 i sindaci già eletti in Campania con alcune ore di anticipo rispetto alla chiusura definitiva dei seggi. Si tratta di 8 comuni sotto i 15mila abitanti nei quali si è presentato un solo candidato sindaco: secondo quanto previsto dalla legge elettorale, per l’elezione dell’unico candidato sindaco è infatti necessario il raggiungimento del quorum del 40% degli aventi diritto nei comuni sotto i 15mila abitanti e del 50% nei comuni sopra i 15mila abitanti.

12:25 – Affluenza, alle 23 di ieri domenica 3 ottobre 2021 alle Amministrative in 1.153 comuni italiani aveva votato il 41,65% degli aventi diritto.