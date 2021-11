Chi è Andrea Maggi, personaggio televisivo e scrittore italiano, che ha debuttato nel reality show di Raidue «Il Collegio», assumendo il ruolo di insegnante di italiano e latino (successivamente educazione civica). Ha partecipato a tutte le edizioni del programma, con Paolo Bosisio, nella prima e dalla terza stagione, e con Alberto Faverio nella seconda. Scopriamo tutte le curiosità su di lui, ripercorrendo la lunga carriera e la vita privata.

Chi è Andrea Maggi: carriera, vita privata e curiosità sul prof di lettere de “Il Collegio”

Andrea Maggi nasce a Pordenone il 30 gennaio 1974. Cresciuto tra il Friuli e il Veneto, sin da piccolo si appassiona al calcio, praticandolo anche come sport giocando come difensore nei campionati dilettantistici friulani. Non solo, coltiva l’interesse per la lettura, il cinema e il teatro, scrivendo all’età di 6 anni la prima sceneggiatura. Si trasferisce varie volte, da Pordenone a San Giorgio di Livenza e poi a Bibione, per tornare, successivamente, a Pordenone, dove studia al liceo classico Leopardi-Majorana. In seguito ha frequentato l’Università degli Studi di Trieste. Nel febbraio del 1999, arriva la laurea in Lettere e filosofia. Dapprima si dedica al giornalismo, scrivendo soprattutto per «Il Gazzettino». Nel 2004 inizia la sua carriera scolastica come insegnante di Lettere. La passione per i libri è fortissima: nel 2010, partecipa al torneo IoScrittore, il primo nel suo genere indetto on line dal Gruppo editoriale Mauri Spagnol, riuscendo a classificarsi tra i primi trenta finalisti con l’e-book Apollofane e il reduce di guerra. Quattro anni dopo esce il romanzo Morte all’acropoli, tradotto anche in spagnolo e distribuito in Spagna e America Latina. Poi la volta de Il sigillo di Polidoro, Niente tranne il nome, Guerra ai prof! ed Educhiamoli alle regole.

Il provino per partecipare al reality di Rai Due

Durante il periodo del lockdown del 2020, Andrea Maggi ha pubblicato poi l’instant book Insegnare ai tempi del coronavirus. Nel 2017 l’esordio sul piccolo schermo con il docu-reality di Rai 2 Il collegio. È tra i personaggi senza dubbio più amati dai ragazzi. Lui si definisce un docente vintage e tradizionale; un insegnante che non ama urlare anche quando i suoi alunni commettono errori grossolani. Al «Messaggero Veneto» lo scrittore ha raccontato del provino che gli ha fatto ottenere la parte: “Una studentessa rognosa mi ha davvero sfiancato. Si aspettavano reazioni. Finché ho tirato un pugno sulla cattedra, di nervoso autentico. Stregati. E mica ho recitato!”.

Sposato o single? Cosa sappiamo di Andrea Maggi

Cosa è noto della vita privata? Pochissimo. Non sappiamo se al momento sia sposato o fidanzato. Come scrive "Donna glamour" Andrea Maggi è molto attivo su Instagram. Curiosando nelle sue stories, c'è traccia solo di Veronica, sua sorella, e di Isabella, la giovane figlia. Ha anche un cugino, Alessandro, regista teatrale molto noto. Curiosità? Tra i suoi autori preferiti Hans Tuzzi e Carmen Pellegrino. Ama «Friends» ed è un fan di «Harry Potter».