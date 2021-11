Calogero Alessandro Augusto Calà, classe 1951 per l’anagrafe. Per tutti il mitico Jerry Calà. Come si fa a non conoscerlo? È uno dei più noti attori, registi, comici, cabarettisti e cantanti che abbiamo nel nostro paese. Dopo l’esordio come componente del famoso gruppo «I Gatti di Vicolo Miracoli», la popolarità negli anni ottanta grazie a commedie di successo. Cosa sappiamo però della sua vita privata? Chi è il figlio Johnny? E la sua attuale moglie Bettina Castioni?

Chi è Bettina Castioni, la moglie di Jerry Calà: dal loro amore il figlio Johnny

Non molti sanno che nel 1984 Jerry Calà ha sposato la regina della Domenica di Raiuno, la conduttrice televisiva Mara Venier, dalla quale si è poi separato tre anni dopo. L’attore è convolato a nozze una seconda volta nel 2002 con l’imprenditrice Bettina Castioni, dalla quale il 16 gennaio del 2003 ha avuto il figlio Johnny, che ha recitato nel film «Vita Smeralda», diretto proprio da Jerry Calà. Il giovane, che ha compiuto da poco 18 anni, sta seguendo le orme del padre come musicista e attore, anche se come ha raccontato lui stesso ad «Oggi è un altro giorno» vorrebbe lavorare come regista o sceneggiatore. Da qui la decisione di frequentare il Dams. Grande appassionato di calcio, tifa il Chievo Verona. Tempo fa a proposito del padre, Johnny ha detto: «Io sono orgoglioso di mio padre, di ciò che rappresenta come artista e dell’educazione che mi ha dato e vedere tutte queste dimostrazioni d’affetto nei suoi confronti mi ha fatto capire che ad avere torto non è certo lui». E ancora: «I miei genitori mi hanno sempre insegnato il valore del confronto e del rispetto delle opinioni altrui, perché l’offesa è un’arma a cui solo le persone deboli e ignoranti ricorrono laddove non sono più in grado di motivare il loro pensiero».

La proposta di matrimonio davanti agli amici dopo uno spettacolo

Johnny Calà, come dicevamo, è figlio dell’attore Jerry e di Bettina Castioni. Tra i due una storia molto romantica. Pare sia stato un vero e proprio colpo di fulmine. Si sono conosciuti nel 2001, durante una vacanza in Sardegna. Ospiti dello stesso hotel, si sono incontrati per caso in piscina e da allora non hanno più smesso di parlare, frequentarsi. Nel 2002 hanno suggellato il loro amore con le nozze. La proposta da parte di lui è arrivata al termine di uno spettacolo eseguito nella tenuta di una sua amica. Davanti a tutti gli amici di Calà. Lontana dalla mondanità, Bettina Castioni, classe 1969, è nata a Brescia, ma vive a Verona. Una donna molto riservata. Tra lei e l’attore ben 18 anni di differenza. Leggi anche l’articolo —> Jerry Calà età, carriera, vita privata, moglie e curiosità: tutto sull’attore