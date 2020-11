Angela da Mondello, all’anagrafe Angela Chianello, continua a far discutere. La signore è diventata popolare sui social dopo aver pronunciato la famosa frase “non ce n’è coviddi” durante un’intervista a Pomeriggio 5, talk condotto da Barbara D’Urso. Poi Angela ha scatenato numerose polemiche con il video musicale “Non ce n’è”. In queste ore il popolo del web, e non solo, si è scagliato contro di lei per il filmato che la vede protagonista mentre firma un contratto con Lele Mora. Angela da Mondello, come sempre, ha deciso di postare questo grande evento anche sui social: «Finalmente il grande giorno con lo zio Lele».

Angela da Mondello firma un contratto con Lele Mora

Un periodo d’oro per Angela da Mondello. La signora del famoso “non ce n’è coviddi” ha appena firmato un contratto con Lele Mora. L’evento, testimoniato sui social, ha scatenato anche qualche piccola polemica, come già successo in precedenza con il video musicale girato quest’estata da Angela. Mentre la nuova star dei social scrive: «Finalmente il grande giorno con lo zio Lele» (vai al post), l’ex agente più potente della tv italiana si affretta a spiegare in modo ironico che “Angela firma il contrattino di rappresentanza” con lui. Poi Mora ha aggiunto: «Un minuto di visibilità va dato a tutti, anche a Angela che ha sofferto tanto nella vita. Se ha un po’ di pubblicità se lo merita e basta. Io non sono l’agente di Angela da Mondello, sono altre persone, io sono solo quello che ha provveduto insieme ad altre persone, ad Antonino e al suo musicista, a fare quel pezzo».

Le polemiche sul video della canzone “Non ce n’è”

Il tormentone di Angela da Mondello, "Non ce n'è", ha scatenato moltissime polemiche, non per quanto riguarda il testo, ma per il video. Durante le riprese della clip Angela non avrebbe utilizzato la mascherina e non avrebbe mantenuto il distanziamento sociale con le altre persone presenti nel filmato della canzone. A causa di queste mancanze, come riporta il Giornale di Sicilia, per lei e il suo agente sarebbe scattata una sanzione amministrativa. Ora che Angela ha un contratto con Lele Mora, quale novità proporrà ai suoi fan? Non resta che seguire il suo profilo Instagram per rimanere aggiornati.

